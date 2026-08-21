कानपुर में कोतवाली में धरने पर बैठे कांग्रेसी, राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
कानपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता कोतवाली में धरने पर बैठे हैं। यह धरना राहुल गांधी के समर्थन में है, जो दिल्ली में छात्र साहिल लोचब मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, कानपुर। महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कांग्रेसी कोतवाली में धरने पर बैठे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जंतर-मतंर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए छात्र साहिल लोचब के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग को लेकर दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के पास धरने पर बैठे हैं। उन्हीं की मांग के समर्थन में कांग्रेसी कोतवाली पहुंचे और धरने पर बैठ गए।