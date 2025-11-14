UP Weather Update: प्रदेश में फिर सबसे सर्द रहा कानपुर , पारा नौ डिग्री से नीचे
कानपुर में तापमान लगातार गिर रहा है, जो प्रदेश में सबसे कम 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, तापमान में उतार-चढ़ाव पूरे सप्ताह बना रहेगा। 22 नवंबर के बाद मौसम में बदलाव की संभावना है, और दिसंबर में सर्दी बढ़ने के आसार हैं। वायु प्रदूषण के कारण स्माग की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
जागरण संवाददाता, कानपुर। रात का तापमान पिछले सप्ताह भर से लगातार नीचे की ओर जा रहा है। गुरुवार को भी मौसम विभाग ने प्रदेश में सबसे कम तापमान कानपुर में दर्ज किया है जो 8.6 डिग्री सेल्सियस है। जो सामान्य तापमान से भी 4.6 डिग्री कम है। सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान इतना कम रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रात और दिन के तापमान में उतार - चढ़ाव का दौर पूरे सप्ताह बना रहेगा।
मौसम में नया बदलाव 22 नवंबर के बाद होने के संकेत हैं। मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि 22 नवंबर से लेकर चार दिसंबर के बीच बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में एक नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है। इसके साथ ही 25 से 30 नवंबर के आसपास हिमालयी क्षेत्रों में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो सकता है, जिससे दिसंबर की शुरुआत में सर्दी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।
दिन और रात के तापमान में जारी उतार - चढ़ाव का मौसम अभी बना रहेगा। गुरुवार को न्यूनतम तापमान बहुत कम रहा है लेकिन दिन के तापमान में मामूली वृद्धि हुई है। सीएसए में दिन का तापमान 28.7 डिग्री पर पहुंच गया रहा जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक है। चकेरी एयरफोर्स पर अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस पाया गया है।
उत्तर - पश्चिम से चल रही हवा के साथ आ रही पहाड़ों की सर्दी से वातावरण में सुबह और शाम धुंंध की स्थितियां बनी हैं। शहरी क्षेत्रों में धुंध के अलावा स्माग भी दिख रहा है जो वायु प्रदूषण के कारण है। स्माग में प्रदूषणकारी कण और हानिकारक गैसें होती हैं, जो हवा में तैरते पानी की बूंदों (कोहरे) के साथ मिलकर बनती हैं। इसकी वजह से आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
