UP Weather Update: प्रदेश में फिर सबसे सर्द रहा कानपुर , पारा नौ डिग्री से नीचे

जागरण संवाददाता, कानपुर। रात का तापमान पिछले सप्ताह भर से लगातार नीचे की ओर जा रहा है। गुरुवार को भी मौसम विभाग ने प्रदेश में सबसे कम तापमान कानपुर में दर्ज किया है जो 8.6 डिग्री सेल्सियस है। जो सामान्य तापमान से भी 4.6 डिग्री कम है। सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान इतना कम रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रात और दिन के तापमान में उतार - चढ़ाव का दौर पूरे सप्ताह बना रहेगा।



मौसम में नया बदलाव 22 नवंबर के बाद होने के संकेत हैं। मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि 22 नवंबर से लेकर चार दिसंबर के बीच बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में एक नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है। इसके साथ ही 25 से 30 नवंबर के आसपास हिमालयी क्षेत्रों में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हो सकता है, जिससे दिसंबर की शुरुआत में सर्दी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।