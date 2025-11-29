कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में कपड़ा गोदाम में लगी आग, लपटें देख सहमे लोग
कानपुर में ट्रांसपोर्ट नगर में एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हैं। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई।
जागरण संवाददाता, कानपुर। जूही के रत्तूपुरवा ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार देर शाम शार्ट सर्किट होने से कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आस-पड़ोस के गोदाम मालिकों में भी अफरा-तफरी मच गई। आनन-फानन में यूपी-112 और गोदाम मालिक को सूचना दी गई। करीब 20 मिनट बाद मौके पर पहुंचीं दमकल की छह गाड़ियों की मदद से आग पर तीन घंटे बाद काबू पाया जा सका।
काकादेव निवासी गाेविंद भाटिया का रत्तूपुरवा में गोदाम है, जिसे आनंदपुरी में रहने वाले प्रवीन जैन ने एक साल से किराए पर ले रखा है। प्रवीन शेफ एंड सिक्योर लाजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म से कपड़ाें की गांठों का कारोबार करते हैं, जिसे राजस्थान के भीलवाड़ा से मांगते हैं। इसके बाद गांठों को शहर के जनरलगंज और आसपास के जिलों केे कपड़ा कारोबारियों को सप्लाई किया जाता है। मैनेजर गुरमीत सिंह ने बताया कि शनिवार शाम 6:30 बजे वह गोदाम बंद करके घर गए थे। करीब आधे घंटे बाद उन्हें गोदाम में आग लगने की जानकारी हुई। वह मौके पर पहुंचे तो गोदाम आग की लपटों घिरा हुआ था।
किदवई नगर, फजलगंज, लाटूश रोड और मीरपुर फायर स्टेशन से पहुंचीं छह गाड़ियाें की मदद से दमकल कर्मियों ने आग को काबू करने के प्रयास शुरू किए। करीब तीन घंटे तक गोदाम के तीन तरफ से पानी की बौछार करके आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान आसपास के गोदाम मालिक भी दहशत में अपने माल का सुरक्षित स्थानों पर पहुंचते रहे।
मालिक प्रवीन जैन के मुताबिक फाल्ट के चलते दिनभर इलाके की बिजली गुल थी।शाम को गोदाम बंद होने के बाद बिजली आई थीं। उसके बाद ही हादसा हुआ है। आग लगने से करीब 40 कराेड़ का माल जलकर खाक हुआ है।मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि प्रथमदृष्टया शार्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत हो रही है। आग को काबू कर लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई।
