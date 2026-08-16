16 मिनट में 16 रुपये के कपड़े का ऑफर पड़ा भारी, कानपुर में व्यापारी के बर्थडे पर उमड़ी भीड़, पुलिस ने खदेड़ा
कानपुर के अनवरगंज में एक व्यापारी के जन्मदिन पर 16 मिनट में 16 रुपये के कपड़े के ऑफर ने भारी भीड़ जुटा दी, जिससे जाम लग गया। पुलिस को भीड़ हटाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा और लाठी पटकने पर भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग चुटहिल हो गए।
HighLights
कानपुर में व्यापारी के 16 रुपये कपड़े ऑफर पर भीड़ उमड़ी।
स्वतंत्रता दिवस की रात अनवरगंज मार्केट में भारी भीड़ जमा हुई।
पुलिस ने लाठियां पटककर भीड़ को खदेड़ा, जिससे भगदड़ मची।
जागरण संवाददाता, कानपुर। अनवरगंज क्षेत्र में आलम मार्केट के एक व्यापारी के जन्मदिन पर स्वतंत्रता दिवस की रात 16 मिनट में 16 रुपये में कपड़ों की सेल पर शनिवार देर रात भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे जाम लगने लगा।
थाने की फोर्स लोगों को हटवाने पहुंची, पर कोई हटने को तैयार नहीं था। पुलिस ने लाठियां पटककर खदेड़ा तो भगदड़ मच गई। इसमें कई लोग चुटहिल भी हो गए। आलम मार्केट के कपड़ा व्यापारी रईस आलम का 16 अगस्त को जन्मदिन है।
अपने जन्मदिन पर उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी आलमस मार्ट की दुकान पर एक आफर प्रसारित किया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस की रात 11:59 के बाद 16 मिनट में 16 रुपये में प्रति कपड़ों की खरीदारी का ऑफर दिया। इसकी जानकारी होते ही देर रात तक सैकड़ों लोगों की भीड़ दुकान के बाहर उमड़ पड़ी।
जिससे सड़क- चौराहा जाम हो गया, लेकिन भीड़ देख दुकान बंद कर दी गई, जिससे लोग हंगामा करने लगे। एसीपी अनवरगंज समेत थाने का फोर्स पहुंचा और लोगों को हटाने लगा। न मानने पर लाठियां पटककर खदेड़ा तो भगदड़ मच गई। लोग भागे तो कई लोग एक दूसरे पर गिरकर चुटहिल हो गए।
कई लोगों की चप्पलें छूट गई। एसीपी अनवरगंज मंजय सिंह ने बताया कि दुकानदार के 16 मिनट में 16 रुपये में कपड़ों के आफर के लालच लोगों की भीड़ एकत्रित हुए थी। उन्हें समझाकर हटा दिया गया।
किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया। प्रकरण में तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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