16 मिनट में 16 रुपये के कपड़े का ऑफर पड़ा भारी, कानपुर में व्यापारी के बर्थडे पर उमड़ी भीड़, पुलिस ने खदेड़ा

जागरण संवाददाता, कानपुर। अनवरगंज क्षेत्र में आलम मार्केट के एक व्यापारी के जन्मदिन पर स्वतंत्रता दिवस की रात 16 मिनट में 16 रुपये में कपड़ों की सेल पर शनिवार देर रात भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे जाम लगने लगा।

थाने की फोर्स लोगों को हटवाने पहुंची, पर कोई हटने को तैयार नहीं था। पुलिस ने लाठियां पटककर खदेड़ा तो भगदड़ मच गई। इसमें कई लोग चुटहिल भी हो गए। आलम मार्केट के कपड़ा व्यापारी रईस आलम का 16 अगस्त को जन्मदिन है।

अपने जन्मदिन पर उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी आलमस मार्ट की दुकान पर एक आफर प्रसारित किया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस की रात 11:59 के बाद 16 मिनट में 16 रुपये में प्रति कपड़ों की खरीदारी का ऑफर दिया। इसकी जानकारी होते ही देर रात तक सैकड़ों लोगों की भीड़ दुकान के बाहर उमड़ पड़ी।