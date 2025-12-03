कानपुर शहर का बदलेगा स्वरूप, केडीए आवासीय योजना, पिकनिक स्पाट और गंगा बैराज पर्यटन के रूप में होगा विकसित

राहुल शुक्ल, जागरण संवाददाता, कानपुर। केडीए आवासीय योजना लाने के साथ ही अब शहर का स्वरूप भी विकसित करेगा। इसके लिए सड़कों के चौड़ीकरण के साथ ही पिकनिक स्पाट और गंगा बैराज को पर्यटन के रूप में विकसित कराया जाएगा। केडीए वर्तमान समय में नौ सौ करोड़ रुपये के विकास कार्य कराने जा रहा है। इसमें बाटनिकल गार्डन और 25 पार्कों का सुधार कार्य 55 करोड़ रुपये से होने जा रहा है।

न्यू कानपुर सिटी आवासीय योजना की सड़कों, मैनावती मार्ग व गंगा बैराज की सड़कों का और अन्य विकास कार्य के लिए साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये के टेंडर कराए जा रहे है। साथ ही म्योर मिल की जगह पर एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण तीन सौ करोड़ रुपये समेत पांच सौ करोड़ रुपये के कार्यों के टेंडर कराने के लिए खाका तैयार हो रहा है। इसके अलावा ग्रेटर कानपुर आवासीय योजना और चार औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए आगामी होने वाली केडीए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखने की तैयार किया जा रहा है।



विजन 2047 के तहत शहर के नियोजित विकास कार्य कराने के लिए केडीए को जिम्मेदारी दी गयी है। प्राधिकरण ने अपने हिस्से के कार्य कराने के लिए टेंडर कराना शुरू कर दिया है। विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों अफसरों की बैठक ली थी और तेजी से विकास कार्य कराने के निर्देश दिए है।

इसके तहत केडीए सबसे पहले बाटनिकल गार्डन को विकसित करने जा रहा है। 40 करोड़ रुपये से विकास कार्य होगा। टेंडर हो चुका है। खुद उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल बाटनिकल गार्डन का निरीक्षण किया और अफसरों को आदेश दिए कि घास हटायी जाए और रास्ता समतल किया जाए ताकि लोगों टहलने और घूमने आ सके। साथ ही तेजी से विकसित किया जाए। इसके अलावा शहर के 25 पार्कों को करीब 15 करोड़ रुपये से विकसित किया जा रहा है। साथ ही मैनावती मार्ग से गंगा बैराज को जोड़ने के लिए 30 करोड़ रुपये से दो रास्तों को चौडा किया जाएगा।

मैनावती मार्ग से सिंहपुर का रास्ता भी 30 मीटर चौड़ा किया जाएगा 30 करोड़ रुपये से टेंडर कराए गए है। साथ ही रोड लाइट लगवायी जाएगी। बैराज को पिकनिक स्पाट के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही न्यू कानपुर सिटी योजना में करीब दो सौ करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएगे।



पिकनिक स्पाट भी विकसित किए जा रहे है। इसके तहत कल्याणपुर में स्थित गौतम बुद्ध पार्क का 30 करोड़ रुपये से नए सिरे से विकास कार्य कराया जा रहा है। पश्चिम क्षेत्र का सबसे बड़ा पार्क है। साथ ही मामा तालाब का आठ करोड़ रुपये से टहलने व घूमने वालों के लिए आकर्षित स्थल बनाया जाएगा।



साथ ही पांडु नदी में दूषित पानी जाने से रोकने के लिए महावीर नगर योजना में में साढ़े चार एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। 20 करोड़ रुपये से बनेगा। साथ ही जवाहरपुरम् सेक्टर 13 में 20 करोड़ रुपये से 20 एमएलडी का सीवरेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण होगा।



इसके अलावा अर्रा से बिनगवां मार्ग का चौड़ीकरण 25 करोड़ रुपये , जवाहर पुरम सेक्टर चार में 30 करोड़ रुपये, शताब्दी नगर में चार काम 15 करोड़ रुपये, लाइटें 15 करोड़ रुपये कराए जाएगे। साथ ही म्योर मिल की जगह पर एकीकृत्र मंडलीय कार्यालय का निर्माण तीन सौ करोड़ रुपये में होगा। म्योर मिल की जमीन अभी केडीए को नहीं मिली है। इसका टेंडर कराने है। करीब नौ सौ करोड़ रुपये कार्य होने या होने जा रहा है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर तीन हजार एकड़ जमीन पर ग्रेटर कानपुर बनाने की तैयारी है। साथ ही 2240 करोड़ रुपये से चार औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना है। इसके लिए केडीए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखने की तैयारी की जा रही है।