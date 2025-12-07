कानपुर में इलेक्ट्रॉल पाउडर बना जानलेवा, बच्चे की मौत, मां-भाई अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, कानपुर। काकादेव थानाक्षेत्र के मतैयापुरवा निवासी आशु राजपूत दोना-पत्तल की फैक्ट्री चलाते हैं। आशु ने बताया कि शनिवार सुबह उनकी पत्नी मोहिनी की तबीयत खराब थी उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं। इसके बाद वह बाहर से दवा और इलेक्ट्राल पाउडर लेकर आए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें