    कानपुर में इलेक्ट्रॉल पाउडर बना जानलेवा, बच्चे की मौत, मां-भाई अस्पताल में भर्ती

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:23 PM (IST)

    कानपुर में इलेक्ट्रॉल पाउडर पीने से एक बच्चे की दुखद मौत हो गई। उसकी मां और चचेरा भाई भी गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस मामले ...और पढ़ें

    काकादेव कृष्णा राजपूत की फाइल फोटो। स्वजन

    जागरण संवाददाता, कानपुर। काकादेव थानाक्षेत्र के मतैयापुरवा निवासी आशु राजपूत दोना-पत्तल की फैक्ट्री चलाते हैं। आशु ने बताया कि शनिवार सुबह उनकी पत्नी मोहिनी की तबीयत खराब थी उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं। इसके बाद वह बाहर से दवा और इलेक्ट्राल पाउडर लेकर आए थे।

    आशु ने बताया कि उन्होंने खुद भी इलेक्ट्राल पाउडर घोलकर पिया और चले गए। इसके बाद पत्नी मोहिनी ने भी इलेक्ट्राल पाउडर पिया। इसके बाद उसी इलेक्ट्राल पाउडर के घोल को उन्होंने अपने चार वर्षीय इकलौते बेटे कृष्णा राजपूत को दिया। इसके साथ ही छह वर्षीय भतीजे गगन को भी वही घोल पिलाया था।

    कुछ देर बाद ही आशु को छोड़कर सभी की तबीयत बिगड़ गई और सभी को तेज उल्टियां होने लगीं। पत्नी मोहिनी ने घटना की जानकारी पति आशु को दी तो वह घर पहुंचे और तुरंत सभी को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डाक्टरों के काफी प्रयास के बाद भी चार वर्षीय बेटे कृष्णा की मौत हो गई।