कानपुर सेंट्रल में प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच फंसकर तड़पता रहा यात्री, लोग बनाते रहे वीडियो, मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। इस दौरान मानवता भी शर्मसार हो गई। एक युवक प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच फंस गया। उसे बचाने के बजाय लोग उसका वीडियो बनाने लगे। कुछ ही देर बाद युवक की तड़पकर मौत हो गई।

सेंट्रल स्टेशन पर मंगलवार दोपहर चौरी-चौरा एक्सप्रेस से उतरने के प्रयास में एक यात्री की जान चली गई। यात्री चलती ट्रेन से उतरने के दौरान फिसलकर प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच फंस गया। प्लेटफार्म पर मौजूद लोग उसकी मदद करने की बजाय मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने में जुट गए अगर वह उसे खींच लेते तो शायद उसकी जान बच जाती। जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे, तब तक यात्री की मौत हो चुकी थी।



सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर मंगलवार दोपहर 11 बजकर 41 मिनट पर चौरा-चौरा एक्सप्रेस आई। कुछ देर बाद ट्रेन चल दी तभी कोच संख्या बी-दो से 35 वर्षीय युवक जल्दबाजी में विपरीत दिशा से उतरने लगा जिससे उसका पैर फिसल गया। जिसके चलते युवक प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच फंसकर घिसटने लगा। इस दौरान प्लेटफार्म पर मौजूद लोग उसे खींचकर बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाने में जुट गए। तब तक वह ट्रैक पर चला गया।