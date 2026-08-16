स्वतंत्रता दिवस पर कानपुर में तिरंगा यात्रा, ढोल-बाजे के साथ निकले लोग

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में जगह-जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर तरफ लोगों में उत्साह नजर आया। पुलिसकर्मियों से लेकर समाजिक संस्थाओं और राजनेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। ढोल बाजे के साथ लोग हाथों में तिरंगा लेकर निकले।

महिला पुलिसकर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा बाइक रैली स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार सुबह पुलिस लाइन से महिला पुलिसकर्मियों ने तिरंगा यात्रा बाइक रैली निकाली। रैली को पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने हरी झंडी दिखाई। रैली में महिला पुलिस अधिकारी समेत मिशन शक्ति की 300 से अधिक महिला पुलिसकर्मी रहीं। रैली पुलिस लाइन से लाल इमली चौराहा, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नानाराव पार्क, वीआइपी रोड, जिलाधिकारी कार्यालय सरसैया घाट होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंची। यहां अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था डा. विपिन ताडा, अपर पुलिस आयुक्त अपराध-मुख्यालय संकल्प शर्मा, एडीसीपी लाइन अर्चना सिंह, एडीसीपी मुख्यालय स्नेहा तिवारी भी उपस्थित रहीं।

ढोल-बाजे के साथ निकाली तिरंगा यात्रा अपर श्रमायुक्त दफ्तर से ढोल-बाजे के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। विधायक सुरेन्द्र मैथानी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। इसमें अटल आवासीय विद्यालय के छात्र-छात्राएं ढोल बजाते हुए शामिल हुए। यहां अपर श्रायमुक्त शमीम अख्तर, श्रम विभाग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात मिश्रा, नरेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह विष्ट, विपिन सोनकर, अखिलेश पांडेय आदि उपस्थित रहे।

नानाराव पार्क से फूलबाग चौक तक निकाली तिरंगा यात्रा चंद्रशेखर आजाद जन कल्याण समिति भारत की ओर से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नानाराव पार्क से फूलबाग चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे लगाए। यात्रा समापन के बाद सभी ने तिरंगे की शान को हर कीमत पर बनाए रखने का संकल्प लिया। संस्था अध्यक्ष सर्वेश कुमार पांडेय, महामंत्री संदीप साहू, विकास मल्होत्रा, दीनानाथ द्विवेदी, बीडी जायसवाल आदि रहे।

इधर, एनसीसी कैडेट्स व छात्र-छात्राओं ने निकाली तिरंगा यात्रा साखाहारी स्थित शक्ति डिग्री कालेज में 59यूपी बटालियन के एनसीसी कैडेट्स व छात्र-छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का आयोजन एनसीसी प्रभारी कैप्टन विवेक त्रिवेदी के नेतृत्व में किया गया। शुभारंभ कालेज प्रबंधक विनय त्रिवेदी ने किया।

तिरंगा यात्रा के बीच शहर जाम, घंटों फंसे रहे लोग तिरंगा यात्रा के चलते गुरुवार को शहर के कई हिस्सों में घंटों जाम लगा रहा। बाइक-स्कूटी सवार राहगीर सबसे अधिक परेशान हुए। तेज धूप में सड़क पर वाहनों के बीच खड़े लोग पसीना बहाते दिखे। फूलबाग से घंटाघर मार्ग पर वाहनों का डायवर्जन था। तिरंगा यात्रा के लिए फूलबाग चौराहे पर ही मंच बना दिया गया था। इसलिए नरौना और फूलबाग की ओर से आने वाले लोगों को जाम झेलना पड़ा। गोविंदपुरी और निराला नगर में भी लंबा जाम लगा रहा।

वहीं, अधिवक्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली अधिवक्ताओं ने गुरुवार को बार एसोसिएशन कार्यालय से लायर्स एसोसिएशन दफ्तर तक तिरंगा यात्रा निकाली। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेन्द्र अवस्थी व महामंत्री बिनय मिश्रा ने झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। देशभक्ति के गीतों के बीच तिरंगा लहराते अधिवक्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान मो. तौहीद, अनूप द्विवेदी, संजीव कनौजिया, हेमंत तिवारी, बृजनारायण निषाद आदि मौजूद रहे।

बलिदानियों को नमन, तिरंगा लेकर चले हजारों कदम भाजपा के उत्तर, दक्षिण और ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही पुलिस की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्राओं में हजारों कार्यकर्ताओं, युवाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों, संतों और आम नागरिकों ने सहभागिता की। बिठूर और सीटीआइ चौराहा पर उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तिरंगा रैली में शामिल होने पहुंचे। वहीं फूलबाग से घंटाघर तक निकाली गई यात्रा भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व एमएलसी डा.महेन्द्र सिंह ने हिस्सा लिया। घंटाघर में भारत माता की प्रतिमा के समक्ष आयोजित सभा में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ने कहा कि कानपुर वीरों की धरती और बलिदानियों की जननी है। विधायक नीलिमा कटियार, विधायक सुरेन्द्र मैथानी, प्रमोद विश्वकर्मा, जन्मेजय सिंह, रवि बाजपेयी, प्रशांत त्रिपाठी, आशीष बाजपेयी, अनुराग शर्मा मौजूद रहे।

सीटीआइ से चावला मार्केट तक उमड़ा जनसैलाब भाजपा कानपुर दक्षिण के जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह के नेतृत्व में सीटीआइ चौराहा से चावला मार्केट तक तिरंगा यात्रा निकली। मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे। उन्होंने अमर बलिदानी भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले कैप्टन अभिषेक मिश्रा के पिता संतोष मिश्रा को सम्मानित किया। तिरंगा यात्रा में शामिल एनसीसी और स्काउट के विद्यार्थियों द्वारा 60 फीट लंबा विशाल तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम् के उद्घोष के साथ कदमताल करते रहे। वहीं, उपमुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद रास्ते में ठेला लगाए भरत तिवारी से नारियल खरीदकर पानी भी पिया। कार्यक्रम में महापौर प्रमिला पांडेय, महामंत्री जसविंदर सिंह, विकास सिंह, संजीव बेरी मौजूद रहे।

उपमुख्यमंत्री बोले, मुरली वाले का बनेगा कारिडोर बिठूर में भी चुंगी चौराहा से नानाराव पेशवा स्मारक पार्क तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चुंगी चौराहा पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यात्रा में ग्रामीण जिलाध्यक्ष उपेन्द्र पासवान, विधायक अभिजीत सिंह सांगा, एमएलसी अरुण पाठक तिरंगा लेकर शामिल हुए। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने हुए कहा कि मथुरा में मुरलीवाले का भव्य कारिडोर और मंदिर बनेगा। सपा 2027 में सरकार बनाने का सपना न देखे। योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनेगी।

पुलिस ने भी निकाली तिरंगा यात्रा पुलिस आफिस से तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। पुलिसकर्मी शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुलिस लाइन पहुंचे। तिरंगा कांसर्ट में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां फूलबाग स्थित नानाराव पार्क में आयोजित तिरंगा कांसर्ट में देशभक्ति गीत, भरतनाट्यम, नाट्य मंचन और कविताओं ने राष्ट्रभक्ति की अलख जगाई। ओंकारेश्वर विद्या निकेतन इंटर कालेज की छात्राओं ने ‘वंदे मातरम्’ पर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। तरंग सेवा संस्थान के कलाकारों ने स्वतंत्रता संघर्ष पर आधारित नाट्य प्रस्तुति दी। कवियों मुकेश श्रीवास्तव, बृजेंद्र प्रताप सिंह और मनीष मीत ने ओजपूर्ण रचनाओं से माहौल में जोश भर दिया। कार्यक्रम में भावुक क्षण तब आया, जब स्कूली बच्चों ने सैनिकों के प्रति आभार जताते हुए अपने हाथों से लिखे पत्र सेना के जवानों को सौंपे। इस दौरान डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह और सीडीओ अभिनव जे.जैन ने सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्वजन को सम्मानित किया। बिठूर के नानाराव पेशवा स्मारक पार्क में भी तिरंगा कंसर्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। रंगोली व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में भी विद्यार्थियों ने उत्साह से हिस्सा लिया।