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Kanpur Cantt Murder: साली की गोली मारकर हत्या का राजफाश, जीजा ने भाई संग मिलकर इस वजह से मारी थी गोली

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Tue, 01 Sep 2026 05:23 PM (IST)

कानपुर के कैंट थाना क्षेत्र में चांदनी की गोली मारकर हत्या का राजफाश हो गया है। मृतका के जीजा संतोष ...और पढ़ें

HighLights

  1. कानपुर कैंट में चांदनी हत्याकांड का पुलिस ने किया राजफाश

  2. मृतका के जीजा संतोष और देवर विनोद हुए गिरफ्तार

  3. पारिवारिक विवाद के चलते गोली मारकर की गई थी हत्या

जागरण संवाददाता, कानपुर। कैंट थाना क्षेत्र के सत्तीचौरा में बीते रविवार को घर मे घुसकर चांदनी की गोली मारकर हत्या के मामले का मंगलवार को डीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने राजफाश किया है। मामले में मंगलवार को राजफाश करते हुए डीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि घटना में नामजद आरोपित मृतका की छोटी बहन सरोजमी के पति संतोष और देवर विनोद को छावनी से बाइक समेत गिरफ्तार किया गया है।

उनके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हुआ है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। वहीं फरार एक नामजद और दो अज्ञात आरोपितों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। बतादें कि बीते रविवार को हुई घटना मृतका की छोटी बहन अंजली निषाद की तहरीर पर छावनी थाने में हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।

Kanpur Woman Shot Dead

उन्नाव के कल्लूपुरवा, गंगाघाट निवासी आरोपित विनोद निषाद, संतोष निषाद, अंशू समेत दो अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया था। जो चांदनी की सत्तीचौरा में गोली मारकर हत्या के बाद आरोपित फरार हो गए थे। जिनकी तलाश में तीन टीमें गठित की गईं। जिसके बाद मंगलवार को छबीलेपुरवा मोड़ स्थित बारातघर के पास घेराबंदी कर संतोष निषाद उर्फ कल्लू और उसके भाई विनोद निषाद उर्फ मोदी को गिरफ्तार कर लिया।

बोला आरोपित- दो साल से घर नहीं आ रही थी भाभी

खुलासे के दौरान आरोपित विनोद बोला कि मैंने ही भाभी को एक गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। भाभी के दो साल से मायके में रहने से भाई संतोष परेशान थे। कई बार उसने घर आकर समझौता करने का प्रयास किया था। लेकिन भाभी और उनके घरवाले मान नहीं रहे थे। हत्यारोपी विनोद का कहना है कि एक बार भाभी घर आई , तो वह घर से सामान और पैसे चुरा कर अपने मायके चली गई थीं।। घटना के दिन मृतका चांदनी की छोटी बहन सरोजनी का पति संतोष उसको घर लेने के लिए आया था। लेकिन वह आने के लिए तैयार नहीं थी। संतोष के नशे में होने के कारण पूरे परिवार ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी थी।

बोला- पहले से था तमंचा, नही थी चेहरे में शिकन

आरोपित विनोद ने एक गोली मारकर चांदनी की हत्या की बात कबूल की। इस दौरान उसके चेहरे पर शिकन नहीं दिखी। वहीं, जेल से बाहर आने की बात पर सरोजनी से बदला लेने की बात पर वह चुप रहा। विनोद ने तमंचा कहा से खरीदा है। पुलिस का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है।