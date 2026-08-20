कानपुर भाजपा कार्यक्रम में कुर्सी विवाद, नेताओं में हाथापाई के बाद थाने में धरना
कानपुर में भाजपा के एक कार्यक्रम में कुर्सी पर बैठने को लेकर पूर्व जिला मंत्री शिवपूजन सविता और जिला सह-मीडिया प्रभारी डॉ. विनय सिंह राठौर के बीच हाथा ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा कार्यक्रम में कुर्सी को लेकर नेताओं में हाथापाई हुई।
पूर्व जिला मंत्री की एफआईआर दर्ज नहीं हुई, थाने में धरना।
क्षेत्रीय अध्यक्ष ने घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई।
जागरण संवाददाता, कानपुर। भाजपा कानपुर दक्षिण के कार्यक्रम में बुधवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब प्रदेश महामंत्री एवं कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी शंकर लाल लोधी के स्वागत समारोह के दौरान कुर्सी पर बैठने को लेकर पूर्व जिला मंत्री शिवपूजन सविता व जिला सह-मीडिया प्रभारी डा. विनय सिंह राठौर के बीच हाथापाई हो गई।
जिलाध्यक्ष दक्षिण ने दौड़कर बीच-बचाव किया। दोनों शांत करके बिठाया लेकिन दोबारा फिर से मारपीट की,जिसके बाद दोनों को कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद पूर्व जिला मंत्री ने हनुमंत विहार थाने में जाकर शिकायत की, पुलिस ने उनका मेडिकल तो कराया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद वह अपने साथियों के साथ पांच घंटे तक थाने में बैठकर प्रदर्शन किया।
पीड़ित पूर्व जिला मंत्री ने आरोप लगाया कि रात करीब पौने दो बजे पुलिस ने उन्हें यह कहकर वापस कर दिया कि भाजपा जिलाध्यक्ष दक्षिण ने मुकदमा दर्ज करने से मना किया है। जिसके बाद सभी कार्यकर्ता वापस घर लौट गए।
बुधवार को केशव नगर स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रदेश महामंत्री व कानपुर-बुंदेलखंड के क्षेत्रीय प्रभारी शंकर लाल लोधी का स्वागत कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में भाजपा दक्षिण के सह मीडिया प्रभारी डा. विनय सिंह राठौर और पूर्व जिला मंत्री शिवपूजन सविता के बीच कुर्सी में बैठने को लेकर कहासुनी हुई थी। देखते ही देखते विवाद ने तूल पकड़ लिया और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी।
इससे कार्यक्रम में अफरातफरी मच गई। इस दौरान दौड़कर भाजपा जिलाध्यक्ष दक्षिण शिवराम सिंह अपने पदाधिकारियों के साथ आए। दोनों को समझाकर दोबारा से बिठा दिया, लेकिन कुछ देर बाद फिर दोबारा से दोनों में मारपीट हो गई। जिसके बाद दोनों को कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया। बाहर निकलने के बाद दोनों फिर भिड़ गए।
इस दाैरान जिला सह-मीडिया के प्रभारी के कपड़े फटने के साथ ही कान में गंभीर चोट लगने से खून निकलने लगा। पीड़ित जिला सह-मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया कि पूर्व में भी आरोपित विवाद कर चुका है। वहीं पूर्व जिला मंत्री शिकायत लेकर हनुमंत विहार थाने पहुंच गए थे,पुलिस ने उनकी जिद के चलते मेडिकल तो करा दिया, लेकिन एफआइआर नहीं लिखी, जिसके बाद पूर्व जिला मंत्री अपने साथियों के साथ धरने पर बैठकर जमकर नारेबाजी की।
पीड़ित ने आरोप लगाया कि रात करीब पौने दो बजे थाना प्रभारी राजीव सिंह ने उन्हें बताया कि जिलाध्यक्ष दक्षिण ने मुकदमा दर्ज करने से मना किया है, इसलिए आप सभी वापस घर जाएं। इस मामले की जानकारी के बाद सभी कार्यकर्ता थाने से वापस हो गए।
क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कमेटी गठित कर 24 घंटे में मांगी जांच रिपोर्ट
क्षेत्रीय प्रभारी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान मारपीट के मामले पर क्षेत्रीय अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने कड़ी आपत्ति मंच से दर्ज कराई, उन्होंने कहा कि यह अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने इस मामले की जांच के पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। जिसमें क्षेत्रीय मंत्री सुनील तिवारी, जिलाध्यक्ष दक्षिण शिवराम सिंह, जिलाध्यक्ष उत्तर अनिल दीक्षित, जिलाध्यक्ष ग्रामीण उपेन्द्र पासवान, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अशोक राजपूत को शामिल किया गया है। इन पदाधिकारियों से आगामी दो दिन में पूरे मामले की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
कुर्सी में बैठने को लेकर विवाद हुआ था। अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता है। आपस में बिठाकर मामले को खत्म कराया जाएगा।-शिवराम सिंह, जिलाध्यक्ष, भाजपा दक्षिण
कुर्सी में बैठने के बाद मुझे गाली दी गई, दांत से मेरे काटा गया। आरोपित रंजिश मानता है। इस मामले में मैने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
-शिवपूजन सविता, पूर्व जिला मंत्री, भाजपा दक्षिण
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कुर्सी से जबरन उठाकर विवाद किया गया। मेरे कान का पर्दा फट गया है। संगठन के पदाधिकारियों से शिकायत की है। संगठन इस मामले में फैसला लेगा।
-डा.विनय सिंह राठौर,जिला सह मीडिया प्रभारी, भाजपा दक्षिण