कानपुर में कुर्सी 'युद्ध' के बाद पांच घंटे डटे रहे पूर्व जिला मंत्री, नहीं दर्ज हुई रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री व क्षेत्रीय प्रभारी शंकर लाल लोधी के स्वागत समारोह के लिए सजे मंच पर बुधवार को पूर्व जिला मंत्री और जिला सह-मीडिया प्रभारी के बीच कुर्सी पर बैठने को लेकर हुई मारपीट का मामला गर्माया हुआ है।

पूर्व जिला मंत्री शिवपूजन सविता रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए रात में पांच घंटे तक हनुमंत विहार थाने के बाहर डटे रहे लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। शिवपूजन ने दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह पर दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज न होने देने का आरोप लगाया है।

हालांकि, जिलाध्यक्ष ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस को कोई फोन नहीं किया। दूसरी तरफ, यह मामला अब संगठन के प्रदेश मुख्यालय तक पहुंच गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने रिपोर्ट तलब की है।

भाजपा के नवनियुक्त क्षेत्रीय प्रभारी एवं प्रदेश महामंत्री शंकर लाल लोधी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान बुधवार को जिला सह मीडिया प्रभारी डा. विनय सिंह राठौर से पूर्व जिला मंत्री शिवपूजन सविता के बीच कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते दोनों में मारपीट हो गई।

शिवपूजन ने डा. राठौर पर मारपीट के साथ जातिसूचक गाली देने का आरोप लगाया। घटना के बाद वह समर्थकों के साथ हनुमंत विहार थाने पहुंचे और शिकायत की। शिवपूजन के मुताबिक, पुलिस ने मेडिकल तो कराया लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके विरोध में वह रात नौ से दो बजे तक थाने के बाहर बैठे रहे।

उनका दावा है कि रात पौने दो बजे पुलिस ने उन्हें यह कहते हुए वापस कर दिया कि जिलाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज करने से मना किया है। सविता ने कहा कि संगठन में जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने मारपीट करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है।

वहीं, जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने कहा कि उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के संबंध में पुलिस को कोई फोन नहीं किया। दोनों पक्षों से बातचीत की गई है। दोनों ही संगठन के सदस्य हैं, इसलिए पहले बैठाकर विवाद सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। यदि किसी की गलती सामने आती है तो संगठन के नियमानुसार कार्रवाई होगी। मामले में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने रिपोर्ट तलब की है।

जिलाध्यक्ष ने पूरे प्रकरण की रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय भेज दी है। इस मामले में हनुमंत विहार थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि दो लोगों का आपसी विवाद है, अभी कोई तहरीर नहीं मिली है, शिकायत के आधार पर मेडिकल कराया गया था। वहीं उनके पास किसी का फोन नहीं आया। वीडियो की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।