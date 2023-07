Kanpur: बीआईसी अफसरों ने ज्यादा कटवाया पीएफ, बकाए से हुई वसूली; 44 अफसरों का 10 के बजाय 12 प्रतिशत तक अंशदान

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (बीआईसी) के 44 अफसर 14 साल तक नियोक्ता के हिस्से से ज्यादा पीएफ कटवाते रहे। ईपीएफओ को वर्ष 2019 में इसकी भनक लगी तो इसकी भरपाई के लिए अफसरों को दो बार नोटिस जारी की गई। हालांकि अफसरों ने इसे अनदेखा कर दिया। ऐसे में विभाग ने भी चार वर्ष बाद अब सख्त रवैया अपनाते हुए अफसरों के बकाए से पांच-पांच लाख रुपये तक वसूली कर ली।

बीआइसी अफसरों ने चार वर्ष में न लौटाया धन तो बकाए से काटा

Your browser does not support the audio element.

कानपुर, जागरण संवाददाता: ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (बीआईसी) के 44 अफसर 14 साल तक नियोक्ता के हिस्से से ज्यादा पीएफ कटवाते रहे। ईपीएफओ को वर्ष 2019 में इसकी भनक लगी तो इसकी भरपाई के लिए अफसरों को दो बार नोटिस जारी की गई। हालांकि अफसरों ने इसे अनदेखा कर दिया और धन नहीं लौटाया। ऐसे में विभाग ने भी चार वर्ष बाद अब सख्त रवैया अपनाते हुए अफसरों के बकाए से पांच-पांच लाख रुपये तक वसूली कर ली। हालांकि, इनमें से अधिकांश अफसर सेवानिवृत्त हो चुके हैं और बमुश्किल आधा दर्जन पर ही यह कार्रवाई की गई है। वहीं, विभाग का दावा है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों से भी वसूली के लिए रणनीति बनाई जा रही है। बीआईसी में वर्ष 2002 से पहले तक ट्रस्ट के रूप में पीएफ जमा किया जाता था। उस समय तक नियोक्ता का 12 प्रतिशत अंशदान जमा होता था। वर्ष 2002 में इसे कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत लाया गया। इसके बाद नियमानुसार, नियोक्ता का अंशदान कम करके 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यालय से जुड़े 44 अधिकारी और कर्मचारी वर्ष 2016 तक नियोक्ता के हिस्से से ज्यादा पीएफ कटवाते रहे। इसकी जानकारी हुई तो अफसरों को अतिरिक्त राशि संस्थान को लौटाने के लिए कहा गया। वर्ष 2019 में रकम वापस करने की नोटिस जारी की गई। इसके बाद वर्ष 2021 में रिकवरी नोटिस जारी हुई। अब अधिकारियों से पांच-पांच लाख तक वसूली की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनसे यह राशि कैसे वापस ली जाए, इस पर योजना बन रही है। वहीं, लाल इमली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने इस कटौती का विरोध करते हुए कहा कि इस संबंध में दिल्ली में सीएमडी से मुलाकात करेंगे।

Edited By: Shivam Yadav