    कानपुर में हनीट्रैप के चंगुल में फंसकर बैंककर्मी ने दी थी जान, सोशल मीडिया पर स्टोरी डालकर लगाई थी फांसी

    By Atul Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:38 AM (IST)

    कानपुर में एक बैंककर्मी ने हनीट्रैप से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उसने सोशल मीडिया पर अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को बताया। दोस्तों को फिरौती के लिए मैसेज और अश्लील वीडियो भेजे गए थे। मृतक के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार से शिकायत मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    संवाद सहयोगी, कल्याणपुर। रावतपुर में बुधवार को बैंककर्मी ने हनीट्रैप के जाल में फंसकर ब्लैकमेलिंग और धमकियों से तंग होकर आत्महत्या की थी। आत्महत्या से पहले उसने खुद को अपनी मौत का जिम्मेदार बताते हुए इंटरनेट मीडिया पर स्टोरी लगाई थी। दोस्त के पास आए फोन,मैसेज और वीडियो के जरिए इसकी जानकारी हुई। मृतक के भाई का कहना है कि वह दो दिन बाद कानपुर आकर तहरीर देगा।

    मूलरूप से महोबा में रहने वाला युवक केशवपुरम में रहकर एक निजी बैंक में काम करता था। बुधवार को उन्होंने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी दोस्त कमरे पर पहुंचा तब जाकर घटना की जानकारी हुई। दोस्त ने बताया कि उसके पास कुछ अंजान नबर से काल व मैसेज आए है जिसमें उससे बात कराने और पैसे देने के लिए बोलने की बात कही गई है। मैसेज में गाली गलौज भी की गई है।

    इसके अलावा बैंककर्मी और अंजान युवतियों की अश्लील वीडियो काल की रिकार्डिंग का वीडियो भी भेजा गया है। आशंका है कि बैंककर्मी का मोबाइल नंबर भी हैक कर लिया था जिसकी वजह से उन्हें उसके दोस्त का नंबर मिल गया।

    बैंककर्मी के दोस्त से उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पैसा नहीं मिला तो वह अश्लील वीडियो प्रचलित कर देंगे। दिवंगत बैंककर्मी के भाई ने बताया कि उनके भाई को अश्लील वीडियो बनाकर कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था जिससे वह तनाव में था।

    उन्हें परेशान देखकर उसने भाई से नौकरी छोड़ने की बात कही तो उसने किश्तें जाने की बात कही। जबकि उसने कोई गाड़ी या अन्य कोई चीज फाइनेंस नहीं कराई थी। एडीसीपी पश्चिम कपिलदेव सिंह ने बताया कि स्वजन से तहरीर मिलने पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।