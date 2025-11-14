कानपुर में हनीट्रैप के चंगुल में फंसकर बैंककर्मी ने दी थी जान, सोशल मीडिया पर स्टोरी डालकर लगाई थी फांसी

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर। रावतपुर में बुधवार को बैंककर्मी ने हनीट्रैप के जाल में फंसकर ब्लैकमेलिंग और धमकियों से तंग होकर आत्महत्या की थी। आत्महत्या से पहले उसने खुद को अपनी मौत का जिम्मेदार बताते हुए इंटरनेट मीडिया पर स्टोरी लगाई थी। दोस्त के पास आए फोन,मैसेज और वीडियो के जरिए इसकी जानकारी हुई। मृतक के भाई का कहना है कि वह दो दिन बाद कानपुर आकर तहरीर देगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूलरूप से महोबा में रहने वाला युवक केशवपुरम में रहकर एक निजी बैंक में काम करता था। बुधवार को उन्होंने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी दोस्त कमरे पर पहुंचा तब जाकर घटना की जानकारी हुई। दोस्त ने बताया कि उसके पास कुछ अंजान नबर से काल व मैसेज आए है जिसमें उससे बात कराने और पैसे देने के लिए बोलने की बात कही गई है। मैसेज में गाली गलौज भी की गई है।

इसके अलावा बैंककर्मी और अंजान युवतियों की अश्लील वीडियो काल की रिकार्डिंग का वीडियो भी भेजा गया है। आशंका है कि बैंककर्मी का मोबाइल नंबर भी हैक कर लिया था जिसकी वजह से उन्हें उसके दोस्त का नंबर मिल गया।