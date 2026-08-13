कानपुर : दुबई जाने से पहले दुष्कर्म के आरोपित बाबा को दिल्ली एयरपोर्ट रोका, DCP की इजाजत के बाद मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, कानपुर। महिला शिष्या से दुष्कर्म और उनकी बेटियों से अश्लीलता के आरोप में गुरुग्राम से पकड़कर लाए गए बाबा को पुलिस ने तीन दिन की जांच में क्लीनचिट दे दी। हालांकि जांच के दौरान बाबा के पासपोर्ट पर लुक आउट नोटिस (एलओसी) जारी किया गया था। बुधवार को बाबा को दुबई जाना था, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें रोक कर डीसीपी सेंट्रल को ई-मेल कर इसकी जानकारी दी गई। जब डीसीपी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों को उन्हें जाने की अनुमति दी तब उन्हें जाने दिया गया।

फतेहपुर की रहने वाली महिला के मुताबिक, वह हर गुरु पूर्णिमा पर वह नवाबगंज थाना क्षेत्र में स्थित आश्रम में जाती थीं। आरोप है कि वहां बाबा ने उससे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं बाबा ने उनकी बेटियों का मोबाइल नंबर लेकर उन्हें अश्लील फोटो और वीडियो भेजे। इसका विरोध करने पर बाबा ने कुछ लोगों को घर भेजकर धमकाया।

मामले में पीड़िता ने डीसीपी सेंट्रल और मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर गुहार लगाई। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि बाबा जल्द देश छोड़ सकता है। महिला के गंभीर आरोप पर प्रकरण की जांच के लिए पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव, एडीसीपी सेंट्रल डा. अर्चना सिंह, एसीपी अकांक्षा पांडेय, इंस्पेक्टर फजलगंज धनंजय पांडेय की टीम गठित की थी। बाबा के माेबाइल फोन की लोकेशन जांची तो वह गुरुग्राम निकली।

साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई इस पर टीम वहां गई, लेकिन बाबा ने गेट नहीं खोला। उनका कहना था कि गुरुग्राम पुलिस के आने के बाद ही वह बाहर आएंगे। तब एसओजी ने संबंधित थाना पुलिस को बुलवाया। इसके बाद पूछताछ के लिए बाबा को शहर लाया गया। यहां तीन दिन प्रकरण की जांच की गई। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि इस प्रकरण काे लेकर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, लखनऊ- दिल्ली के कई पुलिस अधिकारियों के फोन आए। उनका कहना था कि जल्दबाजी में कार्रवाई न करें, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाए।

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जांच में पता चला कि महिला चित्रकूट आश्रम में बाबा की शिष्या की तरह जुड़ी थी, जहां महिला ने राजपत्रित अधिकारी से संपर्क होने व जमीन बेचने का दावा किया था। महिला के कई पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क होना सामने आया। कुंभ मेला में भी जमीन आवंटित किए जाने में आए खर्च को लेकर दोनों पक्षाें में विवाद हुआ।