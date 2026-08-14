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स्वतंत्रता दिवस पर कानपुर में बड़ी साजिश का पर्दाफाश, एमपी से ट्रेन में लेकर आए 4 पिस्टल, छावनी में गिरफ्तार

By Ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
Updated: Fri, 14 Aug 2026 11:36 PM (IST)

स्वतंत्रता दिवस से पहले कानपुर में एसटीएफ ने एक हथियार तस्कर ललित चौहान को चार पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। यह तस्कर मध्य प्रदेश से ट्रेन द्वारा हथियार लाया था, जिसका उद्देश्य कानपुर छावनी में डिलीवरी करना था।

छावनी क्षेत्र में एसटीएफ द्वारा असलहा तस्कर के पास से बरामद पिस्टल। पुलिस

छावनी क्षेत्र में एसटीएफ द्वारा असलहा तस्कर के पास से बरामद पिस्टल। पुलिस

HighLights

  1. मध्य प्रदेश से कानपुर तक ट्रेन से बैग में पिस्टल लेकर आया, पर कहीं भी नहीं की गई आरोपित की चेकिंग

  2. खरगौन में अपराधी से 15 हजार रुपये में पिस्टल लाकर कई शहरों में 20 से 30 हजार में करता था सप्लाई

जागरण संवाददाता, कानपुर। स्वतंत्रता दिवस पर देशभर में हाई अलर्ट है, लेकिन इनके बीच अपराधी संदिग्ध गतिविधियों में सक्रिय हैं। स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश से शहर के छावनी इलाके तक असलहा तस्कर पहुंच गया। वह ट्रेन से शहर आया था, लेकिन उसकी कहीं भी चेकिंग नहीं की गई। कहीं उसके गिरोह की किसी बड़ी घटना की साजिश तो नहीं थी।

सुरक्षा में इस बड़ी चूक से किसी भी बड़ी घटना होने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता था। हालांकि एसटीएफ कानपुर इकाई को उसकी भनक लग गई और उसे दबोचा तो उसके बैग चार पिस्टल व .32 बोर की चार मैग्जीन बरामद हुई। उसके खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।

एसटीएफ कानपुर इकाई के प्रभारी राहुल परमार ने बताया कि उनकी टीम को शुक्रवार को सूचना मिली कि शहर में एक असलहा तस्कर आया है। टीम ने उसे ट्रेस करते हुए छावनी के चेतन ग्राउंड से गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना नाम कासगंज के औरंगाबाद पटियाली नगला मानसिंह निवासी ललित चौहान बताया। उसके पापस से चार पिस्टल व चार मैग्जीन बरामद हुई।

पूछताछ में उसने बताया कि वह मध्य प्रदेश के खरगौन जिले से गुरुमीत सरदार नाम के व्यक्ति से 15 हजार रुपये में पिस्टल लाता है और गुरुमीत के बताए लोगों को 20 हजार रुपये में देता है। पिस्टल किसे और कहां पहुंचानी है। इसकी जानकारी गुरुमीत ही बताता है। वह इससे पहले कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, हरदाेई समेत कई शहरों में पिस्टल सप्लाई कर चुका है।

शहर में वह छावनी इलाके में छोटू नाम के व्यक्ति को पिस्टल देने आया था। छोटू तो नहीं आया, पर वह पकड़ा गया। एसटीएफ कानपुर प्रभारी राहुल परमार ने बताया कि आरोपित ने बताया कि वह ट्रेन से शहर आया है।

उसने बताया कि वह तीन साल से पिस्टल तस्करी कर रहाहै। उसके खिलाफ एसआइ विनोद कुमार ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उससे पूछताछ में कई और नए नाम सामने आए हैं,जिनके खिलाफ जांच की जा रही है। गुरुमीत को पकड़ने के लिए भी टीम जल्द खरगौन जाएगी।