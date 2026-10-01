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OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, 02 अक्टूबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Published: Thu, 01 Oct 2026 08:56 PM (IST)

कानपुर मंडल और आसपास के 13 जिलों में 02 अक्टूबर की ओपीडी समय-सारणी जारी की गई है। इसमें विभिन्न अस्पतालों ...और पढ़ें

कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची।

कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची।

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  1. कानपुर मंडल के 13 जिलों की ओपीडी सूची जारी।

  2. 02 अक्टूबर को विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता का विवरण।

  3. कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, चित्रकूट आदि जिलों के अस्पताल शामिल।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। कानपुर मंडल और आसपास के प्रमुख जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और सुलभ बनाने के लिए 02 अक्टूबर की ओपीडी (OPD) समय-सारणी दी गई है। कानपुर नगर (जीएसवीएम, उर्सुला, कार्डियोलॉजी, कांशीराम), उन्नाव,

इसके साथ ही, कानपुर देहात, कन्नौज, जालौन, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, फर्रूखाबाद, इटावा, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति की पूरी सूची दी गई है।

 

1. कानपुर देहात मेडिकल कालेज

ओपीडी समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

विभाग चिकित्सक का नाम
मेडिसिन डॉ. प्रतीक सक्सेना, डॉ. आराधना सिंह
नाक, कान, गला (ENT) डॉ. आरके चौबे, डॉ. अनुज शुक्ला
स्त्री एवं प्रसूति रोग डॉ. सविता साहू
हड्डी रोग (ऑर्थोपेडिक्स) डॉ. राम कुमार गौतम
बाल रोग (पीडियाट्रिक्स) डॉ. अमर चंद्र गुप्ता
नेत्र रोग डॉ. जयवर्धन
त्वचा रोग (डर्मेटोलॉजी) डॉ. प्रसून सचान
मनोचिकित्सा (साइकेस्ट्री) डॉ. धर्मवीर चौधरी
सर्जरी डॉ. जसवीर
दंत रोग डॉ. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कालेज शिकायत नंबर: 9506502480

2. उरई - जिला चिकित्सालय एवं नेत्र चिकित्सालय

ओपीडी समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

विभाग चिकित्सक का नाम
सर्जरी विभाग डॉ. केपी सिंह
बाल रोग विभाग डॉ. विनय अग्रवाल, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संजीव अग्रवाल
अस्थि रोग विभाग डॉ. दीपक आर्या, डॉ. शक्ति मिश्रा
जनरल मेडिसिन डॉ. शिवेश वर्मा, डॉ. अनुपम मिश्रा, डॉ. शिवेंद्र सिंह
दंत रोग विभाग डॉ. गरिमा तिवारी
नाक, कान, गला रोग विभाग डॉ. बीपी सिंह
नेत्र विभाग (जिला नेत्र चिकित्सालय) डॉ. एके पांडेय
समस्या होने पर संपर्क करें: सीएमएस जिला अस्पताल - 9415532973

3. उरई - राजकीय मेडिकल कालेज

ओपीडी समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

विभाग चिकित्सक का नाम
जनरल मेडिसिन डॉ. जीतम सिंह
अस्थि रोग विभाग डॉ. अश्विन कुमार
सर्जरी विभाग डॉ. नीरज सिंह राजपूत
प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग डॉ. कपिल सिंह निरंजन
बाल रोग विभाग डॉ. दिव्या पिपरिया, डॉ. संतोष कुमार
मनोरोग विभाग डॉ. प्रवीन सचान
दंत रोग विभाग डॉ. हिना रहमान
नेत्र रोग विभाग डॉ. आरएन कुशवाहा, डॉ. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डॉ. रूबी बाला
नाक, कान, गला रोग विभाग डॉ. जयपाल सिंह, डॉ. प्रियंका सिंह
चर्म रोग विभाग डॉ. कुलदीप वर्मा
टीबी एंड चेस्ट विभाग डॉ. मोहन मातृया
समस्या होने पर संपर्क करें: सीएमएस राजकीय मेडिकल कालेज - 9454369390

4. फर्रूखाबाद - डॉ. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल

ओपीडी समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

विभाग / विशेषज्ञता चिकित्सक का नाम
जनरल सर्जन डॉ. रोहित तिवारी
फिजिशियन डॉ. अवनीश अग्निहोत्री, डॉ. दीपक वर्मा, डॉ. प्रज्ञा मिश्रा
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अनूप दीक्षित
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. मेघा सक्सेना
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. ऋषिकांत वर्मा
ह्रदय रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज पांडेय
चेस्ट फिजिशियन डॉ. अंकित मिश्रा
नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ डॉ. नवनीत कुमार
पैथोलाजिस्ट डॉ. जय सिंह
माइक्रोबायोलिस्ट डॉ. प्रवीन कुमार
दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. मोनिका कटियार, डॉ. श्रेय खंडूजा

5. चित्रकूट - जिला अस्पताल

ओपीडी समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

विभाग / विशेषज्ञता चिकित्सक का नाम
जनरल सर्जन डॉ. साकिब अनवर
फिजिशियन डॉ. सुजीत सिंह, डॉ. ऋषि कुमार, डॉ. आरबी लाल, डॉ. कन्हैया कुमार
नाक कान गला विशेषज्ञ डॉ. राम नरेश राजपूत
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एचसी अग्रवाल, डॉ. एके सिंह, डॉ. नरेंद्र मौर्य, डॉ. शेफाली गुप्ता
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. रमेश कुमार भारती, डॉ. अरुण कुमार
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रबल प्रताप सिंह
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. श्वेता मिश्रा
दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव पाल
गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डॉ. भास्कर सिंह
अस्पताल संबंधी जानकारी के लिए: सीएमएस डॉ. शैलेंद्र कुमार - 8005192745

6. कन्नौज - राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा

ओपीडी समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

विभाग चिकित्सक का नाम
जनरल मेडिसिन डॉ. साजिद, डॉ. इंद्रजीत सिंह
जनरल सर्जरी डॉ. इमरान अली
अस्थि रोग डॉ. अंबर बरयानी
बाल रोग डॉ. मनाली तिवारी, डॉ. सोनेंद्र कुमार
प्रसूति रोग डॉ. शशि शुक्ला, डॉ. मीनाक्षी शुक्ला
नाक-कान-गला डॉ. नितिन कुमार
मानसिक रोग डॉ. विवेक कुमार
दंत रोग डॉ. हर्षिता गौतम
नेत्र रोग डॉ. जटाशंकर, डॉ. करिश्मा
त्वचा रोग डॉ. गौरव पालीवाल
संपर्क करें: सीएमएस डॉ. दिलीप सिंह - 9415487268

7. कन्नौज - जिला अस्पताल, जसौली

ओपीडी समय: सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक

मुख्य विंग

कक्ष सं. चिकित्सक का नाम विभाग
2 डॉ. सूरज कुमार हड्डी रोग
3 डॉ. चितरंजन फिजिशियन
4 डॉ. निकेतन सक्सेना -
12 डॉ. मोनिका सचान, डॉ. शैलेंद्र कुमार ईएनटी (ENT)
13 डॉ. मोहित शंकर, डॉ. अरुण कुमार बाल रोग
19 डॉ. अरविंद दंत रोग
20 डॉ. अर्जुन सिंह सारंग, डॉ. केबी गौतम नेत्र रोग
26 डॉ. अशोक प्रियदर्शी, डॉ. शरीफ अहमद सर्जन
27 डॉ. स्वाति कटियार मनोरोग विभाग
28 डॉ. भूपेश कुमार पपने फिजिशियन

महिला विंग

कक्ष सं. चिकित्सक का नाम विभाग
2 डॉ. मनप्रीत कौर, डॉ. एके जाटव फिजिशियन
3 डॉ. आंचल, डॉ. निधि -
संपर्क करें: डॉ. गोपाल नारायण द्विवेदी (सीएमएस) - 9454455303

कानपुर सिटी ओपीडी कालम - शुक्रवार

कानपुर सिटी ओपीडी

ओपीडी समय: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक (विशेष निर्देशानुसार अलग समय भी अंकित है)

1. मुख्य ओपीडी (मेडिकल कॉलेज / सम्बद्ध अस्पताल)

विभाग चिकित्सक का नाम
मनोरोग विभाग डॉ. शिखा सिंह, डॉ. कार्तिका चावला
नाक, कान और गला रोग विभाग (ENT) डॉ. निशांत सौरभ सक्सेना
मेडिसिन विभाग डॉ. आरके वर्मा, डॉ. एसके गौतम, डॉ. सौरभ अग्रवाल
त्वचा रोग विभाग डॉ. डीपी शिवहरे
बाल रोग विभाग डॉ. यशवंत राव, डॉ. आराधना गुप्ता
दंत रोग विभाग डॉ. शिशिर धर
नेत्र रोग विभाग डॉ. नम्रता पटेल
सर्जरी विभाग डॉ. श्रद्धा वर्मा, डॉ. जीडी यादव, डॉ. आरके सिंह, डॉ. मनोज सोनकर, डॉ. उदित पटेल
हड्डी रोग विभाग (ऑर्थोपेडिक) डॉ. चेतन सिंह, डॉ. दिव्यानंद पांडेय

2. जीएसवीएसएस पीजीआइ (GSVSS PGI)

विभाग चिकित्सक का नाम
न्यूरोलाजी विभाग डॉ. आलोक वर्मा, डॉ. अमित चंद्रा, डॉ. सद्दाम अहमद
न्यूरोसर्जरी विभाग डॉ. मनीष सिंह, डॉ. आंचल दत्ता, डॉ. इला कात्यायन, डॉ. अभिषेक गुप्ता
गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग डॉ. विनय कुमार
यूरोलाजी विभाग डॉ. अनिल वैद
नेफ्रोलाजी विभाग डॉ. युवराज गुलाटी
पेन मेडिसिन विभाग डॉ. नेहा कुमार

3. उर्सुला अस्पताल

विभाग चिकित्सक का नाम
फिजिशियन डॉ. रामकिशोर, डॉ. अशोक वर्मा, डॉ. आरके सिंह
सर्जन डॉ. वीकेएस कटियार
ईएनटी (ENT) डॉ. प्रवीन सक्सेना, डॉ. महेश
नेत्र रोग विभाग डॉ. आरए मिर्जा
आर्थोपेडिक (हड्डी रोग) डॉ. राजेश बाजपेई, डॉ. राजेश कटियार
बाल रोग डॉ. कैलाश, डॉ. आरएस यादव
त्वचा रोग डॉ. रत्नेश प्रभाकर
मनोरोग डॉ. चिरंजीव

4. हृदय रोग संस्थान

विभाग चिकित्सक का नाम समय / विवरण
मेडिसिन विभाग डॉ. उमेश्वर पांडेय, डॉ. अवधेश शर्मा, डॉ. कुमार हिमांशु सामान्य समय
कार्डियक सर्जरी विभाग डॉ. नीरज त्रिपाठी सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक
डॉ. अनिल कुमार दोपहर 02:00 से शाम 06:00 बजे तक

5. मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय

विभाग / विशेषज्ञता चिकित्सक का नाम
चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉ. संजय वर्मा

6. कांशीराम चिकित्सालय

विभाग चिकित्सक का नाम
जनरल सर्जरी डॉ. वसंत लाल
नेत्र रोग डॉ. सोमनाथ डे, डॉ. स्वरूप मोहन
नाक, कान और गला (ENT) डॉ. अतुल सचान
आर्थो विभाग (हड्डी रोग) डॉ. जेपी गुप्ता, डॉ. सुमित मिश्रा, डॉ. एसपी कटियार
बाल रोग डॉ. सतीश कुमार
नोट : ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।