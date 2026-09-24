कानपुर से दिल्ली के लिए चलेगी एक और ट्रेन, इटावा-औरैया के यात्रियों का भी सफर होगा आसान

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर और दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई दैनिक रात्रिकालीन ट्रेन सेवा को स्वीकृति दी है। 14153/14154 नंबर की कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल-कानपुर सेंट्रल मेल रोजाना संचालित होगी।

खास बात यह है कि ट्रेन रात में कानपुर से रवाना होकर सुबह दिल्ली पहुंचेगी। अभी तक श्रमशक्ति दिल्ली के बाद से ये दूसरी ट्रेन है, जो रात में कानपुर से आनंदविहार जाएगी। अभी तक जारी सूचना के अनुसार कानपुर से रात 8:40 बजे रवाना होने वाली 14153 कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार मेल अगले दिन सुबह 4:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में 14154 आनंद विहार-कानपुर सेंट्रल मेल रात 11:25 बजे आनंद विहार से चलेगी और सुबह 7:25 बजे कानपुर पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन करीब 428 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इटावा, औरैया और अलीगढ़ बेल्ट को भी सीधा लाभ नई ट्रेन का सबसे बड़ा स्थानीय फायदा कानपुर के साथ औरैया क्षेत्र के फफूंद, इटावा, फिरोजाबाद-टुंडला, हाथरस और अलीगढ़ के यात्रियों को मिलेगा। ट्रेन फफूंद, इटावा, टुंडला, हाथरस, अलीगढ़, खुर्जा, दादरी और गाजियाबाद में ठहरेगी। इससे इन शहरों से दिल्ली-एनसीआर जाने वाले यात्रियों को रात में सीधी रेल सेवा का विकल्प मिलेगा।

दिल्ली रूट पर बढ़ेगा विकल्प

कानपुर सेंट्रल से दिल्ली के बीच बड़ी संख्या में दैनिक यात्री आवागमन करते हैं। नई ट्रेन शुरू होने से इस रूट पर यात्रियों को एक और नियमित विकल्प मिलेगा। विशेष रूप से रात में सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह सेवा उपयोगी होगी।