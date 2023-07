Kanpur: साइकिल सवार छात्रा और मासूम भाई को डंपर ने कुचला, आक्रोशित भीड़ ने हाई-वे पर शव रख किया हंगामा

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिधनू शंभुआ गांव के पास मंगलवार सुबह मासूम भाई के साथ हाइ-वे पार कर रही साइकिल सवार छात्रा को डंपर ने कुचल दिया। जिससे दोनों भाई-बहनों की मौके पर मौत हो गई। आक्रोशित स्वजन ने भीड़ संग हाइ-वे पर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके से भाग रहे चालक को डंपर समेत पतारा चौकी के पास से पकड़ लिया।

साइकिल सवार छात्रा और मासूम भाई को डंपर ने कुचला, आक्रोशित भीड़ ने हाई-वे पर शव रख किया हंगामा

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, बिधनू: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिधनू शंभुआ गांव के पास मंगलवार सुबह मासूम भाई के साथ हाइ-वे पार कर रही साइकिल सवार छात्रा को डंपर ने कुचल दिया। जिससे दोनों भाई-बहनों की मौके पर मौत हो गई। आक्रोशित स्वजन ने भीड़ संग हाइ-वे पर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके से भाग रहे चालक को डंपर समेत पतारा चौकी के पास से पकड़ लिया। भरोसेपुरवा निवासी किसान राकेश कुमार की 10 वर्षीय बेटी कशिश शंभुआ स्थित पूर्वमाध्यमिक विद्यालय में कक्षा आठ की छात्रा थी। विद्यालय परिसर में बने आंगनवाड़ी केंद्र में छोटा भाई पांच वर्षीय ऋषभ भी पढ़ता था। मंगलवार सुबह कशिश छोटे भाई को साइकिल के कैरियर पर बैठाकर स्कूल जा रही थी। दोनों की मौके पर हुई मौत शंभुआ के पास हाइ-वे पार करते समय नौबस्ता की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने दोनों भाई बहनों को साइकिल समेत कुचल कर निकल गया। जिससे छात्रा समेत मासूम भाई की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मौके से भाग रहे चालक को घेराबंदी कर पतारा पुलिस चौकी के पास डंपर समेत पकड़ लिया। घटना से गुस्साए स्वजन ने भीड़ संग हाइ-वे पर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। जिसकी वजह से दोनों तरफ हाइ-वे पर लंबे जाम की स्थिति बन गई। एसपी घाटमपुर दिनेश कुमार शुक्ला सर्किल फोर्स समेत मौके पर पहुंचे और स्वजन को समझाने का प्रयास शुरू किया।

Edited By: Abhishek Pandey