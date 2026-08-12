चोर का कबूलनामा; डेढ़ महीने बाद थी बहन की शादी, जेवर नहीं बनवा पाया तो पड़ोसी इंजीनियर के घर डाला डाका

जागरण संवाददाता, कानपुर। जाजमऊ पुलिस ने इंजीनियर के घर बीते रविवार को दिनदहाड़े हुई 16 लाख रुपये की चोरी का राजफाश कर दिया। पुलिस ने बगल के मकान में किराए पर रहने वाले आरोपित वेल्डिंग कारीगर जफर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके पास से चोरी के जेवरात व नकदी बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपित ने बड़ी बहन की शादी में जेवरात देने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है।

एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि ताड़बगिया निवासी इंजीनियर ओमान खान अपनी शादी की खरीदारी करने के लिए भाई खुशहाल और मां सूफिया के साथ लखनऊ गए थे। देर शाम घर लौटने पर उन्हें चोरी होने का पता चला। चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और नगदी व जेवरात समेत करीब 16 लाख रुपये का माल पार कर ले गए थे।

इंजीनियर की सूचना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सीसी कैमरे खंगाले शुरू किए गए। सीसी कैमरों में कोई भी इंजीनियर के आसपास से आते-जाते नहीं दिखा। इस पर आस-पड़ोस के लोगों की निगरानी शुरू की तो बगल के घर में किराए पर रहने वाले वेल्डिंग कारीगर जफर की हरकतों से पुलिस टीम को शंका हुई। इस पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने चोरी की बात कबूल कर ली।

उसने बताया कि डेढ़ माह बाद उसकी बड़ी बहन की शादी है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह बहन की शादी के लिए जेवरात नहीं बनवा पा रहा था। इसके लिए उसने करीब एक सप्ताह तक इंजीनियर के घर की रेकी की। रविवार को परिवार के लखनऊ जाने के बाद वह छत फांदकर घर में दाखिल हुआ। इसके बाद लोहे के तवे की मदद से छत पर लगी जाली का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुआ।

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एक-एक कमरे में तलाशी लेने के बाद वह उस कमरे पहुंचा, जहां अलमारी रखी थी। अलमारी के बगल में ही उसकी चाबी रखी थी। चाबी से अलमारी खोलकर उसमें रखे नकदी और जेवरात पार कर दिए थे। पुलिस से बचने के लिए घर में रखा इलेक्ट्रानिक सामान नहीं छुआ। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी का माल बरामद कर लिया है।