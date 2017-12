अब फेसबुक-ट्विटर के साथ jagran.com पर भी बुक कीजिए गैस सिलेंडर

इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने गैस बुकिंग की सुविधा फेसबुक और ट्विटर पर देकर इसकी शुरुआत कर दी है। अब आइओसी के उपभोक्ता फेसबुक और ट्विटर पर भी सिलेंडर बुक करा सकेंगे।

कानपुर [आलोक शर्मा] । फेसबुक और ट्विटर अब चैटिंग या सामाजिक दायरा बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रह गए हैं बल्कि इनके जरिये आप घर की जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं। आइओसी (इंडियन ऑयल कारपोरेशन) ने गैस बुकिंग की सुविधा फेसबुक और ट्विटर पर देकर इसकी शुरुआत कर दी है। अब आइओसी के उपभोक्ता फेसबुक और ट्विटर पर भी सिलेंडर बुक करा सकेंगे। वह पूर्व में तीन बुकिंग की डिटेल भी देख सकेंगे। बुकिंग और डिलीवरी की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आइओसी ने यह नई व्यवस्था शुरू की है। इसका फायदा देशभर के 11.50 करोड़ आइओसी उपभोक्ताओं को मिलेगा।



फेसबुक पर ऐसे बुक होगा सिलेंडर

फेसबुक पर सिलेंडर बुक कराने के लिए अपने फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन करके आइओसी के फेसबुक पेज @indianoilcorplimited पर जाकर बुक नाउ का बटन दबाकर अपना अकाउंट कंफर्म करना होगा। इसके बाद मोबाइल स्क्रीन पर आपका नाम व ईमेल आइडी आ जाएगी। एलपीजी आइडी देने के बाद आपकी ईमेल आइडी गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसके बाद पुन: बुक नाउ का विकल्प सामने आएगा। उपभोक्ताओं को अपना नाम व एजेंसी का नाम दिखाई देगा। एक क्लिक करते ही गैस बुक हो जाएगी। इसके बाद बुकिंग की पुष्टि दिखाई देगी। एजेंसी में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी बुकिंग की सूचना भेजी जाएगी।

