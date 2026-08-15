गैलेंट्री अवार्ड से नवाजे गए IPS सत्यजीत, कुख्यात डकैत बदन सिंह को एनकाउंटर में किया था ढेर

जागरण संवाददाता, कानपुर। आगरा में तैनाती के दौरान एक डॉक्टर को अपहर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने व डकैतों को मुठभेड़ में ढेर करने वाले आईपीएस अधिकारी सत्यजीत गुप्ता को स्वतंत्रता दिवस पर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह वर्तमान में डीसीपी पूर्वी के पद पर हैं।

वहीं, डीसीपी मुख्यालय दिनेश त्रिपाठी को उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए गृह मंत्रालय से सराहनीय सेवा पदक व दो इंस्पेक्टर समेत पांच पुलिसकर्मियों को सराहनीय चिह्न से सम्मानित किया गया। पांच करोड़ की फिरौती का मामला आगरा के ट्रांस यमुना कालोनी निवासी डाॅ. उमाकांत गुप्ता का 13 जुलाई 2021 की शाम अपहरण हो गया था। डॉक्टर के घर के पांच करोड़ रुपये की फिरौती का पत्र मिला। आईपीएस सत्यजीत गुप्ता की टीम ने एक बदमाश पवन व उसकी सहयोगी युवती मंगला पाटीदार उर्फ संध्या को पकड़कर पूछताछ की, जिसके बाद टीम ने 48 घंटे के भीतर डॉक्टर को चंबल से सकुशल बरामद कर लिया। इस डॉक्टर का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में डकैत केशव गुर्जर के गुर्गे बदन सिंह का नाम सामने आया था।