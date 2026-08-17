Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

कानपुर में अंतरराज्यीय चरस गिरोह की तस्करी, नेपाल से लाकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करते थे सप्लाई

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Mon, 17 Aug 2026 05:51 PM (IST)

पुलिस ने कानपुर में अंतरराज्यीय चरस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 15.5 किलोग्राम चरस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इवेंट मैनेजमेंट की आड़ में नेपाल से चरस लाकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक सप्लाई करते थे।

आसमित गौतम और आयुष तिवारी। सौजन्य : पुलिस

आसमित गौतम और आयुष तिवारी। सौजन्य : पुलिस

HighLights

  1. फजलगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा,नेपाल से लाकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करते थे सप्लाई

  2. सरगना आसमित ने भाई नवीत के राजस्थान से जेल जाने के बाद संभाला था तस्करी का अवैध कारोबार

जागरण संवाददाता, कानपुर। पुलिस ने नशे के अंतरराज्यीय गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 15.5 किलोग्राम चरस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपित इवेंट मैनेजमेंट की आड़ में नेपाल से चरस लाकर मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र तक सप्लाई करते थे। डीसीपी ने गैंग को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 15 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।

डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फजलगंज थाना प्रभारी धनंजय कुमार पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सोमवार सुबह चेकिंग के दौरान दादा नगर कंटेनर यार्ड ढाल के पास से सफेद रंग की आल्टो कार से तलाशी के दौरान बैग बरामद किया। जिसमें तलाशी के दौरान करीब 15.5 किलो चरस बरामद हुई।

पूछताछ के दौरान कार सवार दो युवकों ने अपना नाम नौबस्ता के यशोदा नगर स्वर्ण जयंती विहार निवासी आसमित गौतम और दूसरे ने अपना नाम आयुष तिवारी और खुद को चकेरी के काजीखेड़ा लालबंगला का निवासी बताया। दोनों के पास से दो मोबाइल फोन और 1100 रुपये बरामद हुए।

पूछताछ में आसमित ने बताया वह साथी आयुष के साथ मिलकर इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। आसमित गौतम ने बताया कि वह करीब पांच साल से यह काम कर रहा है। उसने बताया कि वह नेपाल से सस्ते दाम पर चरस खरीदकर लाता था और कानपुर के आसपास के जिलों के अलावा मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र के कई जिलों में ऊंचे दामों पर बेचता था।

आसमित ने बताया कि उसका भाई नवीत गौतम इस साल फरवरी में राजस्थान के सिरोही जिले में 20 किलो चरस के साथ गिरफ्तार होकर अभी सिरोही जेल में बंद है। भाई के जेल जाने के बाद से आसमित ने ही इस अंतरराज्यीय सिंडिकेट को संभाला था।