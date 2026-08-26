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Train Update: नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य से कानपुर सेंट्रल की ट्रेनें प्रभावित, वैशाली समेत छह के बदले मार्ग; चार आंशिक निरस्त

By Rahul Shrivastava Edited By: Anurag Shukla
Updated: Wed, 26 Aug 2026 10:21 PM (IST)

गोरखपुर कैंट-उनाउला रेलखंड पर दोहरीकरण के नानइंटरलाकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। वैशाली, संपर्क क्रांति सहित छह ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं, जबकि चार आंशिक रूप से निरस्त और अन्य री-शिड्यूल या नियंत्रित की जाएंगी।

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HighLights

  1. गोरखपुर कैंट-उनाउला रेलखंड पर नानइंटरलाकिंग कार्य जारी

  2. वैशाली, संपर्क क्रांति सहित छह ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित

  3. चार ट्रेनें आंशिक निरस्त, कई री-शिड्यूल व नियंत्रित

जागरण संवाददाता, कानपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट-उनाउला रेलखंड के दोहरीकरण के लिए नानइंटरलाकिंग कार्य किया जा रहा है। इसके चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। वैशाली, संपर्क क्रांति समेत छह ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा, जबकि चार ट्रेनें आंशिक रूप से निरस्त रहेंगी। इसके अलावा छह ट्रेनों को री-शिड्यूल और दो ट्रेनों को नियंत्रित करके चलाया जाएगा।

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के सीपीआरओ डा. शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 15565 ललित ग्राम-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस तीन सितंबर को छपरा, वाराणसी, अयोध्या कैंट, बाराबंकी होकर चलेगी। सिवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती और गोंडा में इस ट्रेन का ठहराव नहीं होगा। इसी तरह 15707 कटिहार-अमृतसर आम्रपाली एक्सप्रेस एक व दो सितंबर को छपरा, औंड़िहार, जौनपुर, अयोध्या कैंट, बाराबंकी होकर चलेगी।

दूसरी ओर ट्रेन नंबर 12565 दरभंगा-नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस तीन सितंबर को छपरा, वाराणसी, बनारस, प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल होकर चलेगी। इसके अलावा 19725 कासगंज-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस एक व दो सितंबर को बाराबंकी, अयोध्या कैंट और शाहगंज होकर चलेगी। गोंडा और गोरखपुर में ठहराव नहीं होगा। वहीं 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल और 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल तीन सितंबर को छपरा, औंड़िहार, वाराणसी, बनारस, प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल होकर चलेंगी।

भटनी और मऊ तक ही जाएंगी ट्रेनें

ट्रेन नंबर 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक व दो सितंबर को भटनी तक चलेगी और भटनी-गोरखपुर के बीच निरस्त रहेगी। 19490 गोरखपुर-अहमदाबाद दो व तीन सितंबर को गोरखपुर की जगह भटनी से चलेगी। इसी तरह 11047 दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस एक सितंबर को मऊ तक जाएगी और 11048 गोरखपुर-दादर तीन सितंबर को गोरखपुर के बजाय मऊ से रवाना होगी।

तीन से पांच घंटे तक री-शिड्यूल

ट्रेन नंबर 12555 गोरखपुर-भटिंडा गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस तीन सितंबर को तीन घंटे, ट्रेन नंबर 22537 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस 150 मिनट, ट्रेन नंबर 15029 गोरखपुर-पुणे 150 मिनट और 15705 कटिहार-दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 75 मिनट विलंब से चलेगी। 19038 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस पांच घंटे और 19037 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी 31 अगस्त को दो घंटे विलंब से रवाना होगी।

नियंत्रित कर चलाई जाएंगी दो ट्रेनें

19726 दरभंगा-कासगंज को तीन सितंबर को वाराणसी मंडल में 45 मिनट नियंत्रित किया जाएगा। वहीं 15017 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर को दो सितंबर को रास्ते में कुल 60 मिनट नियंत्रित करके चलाया जाएगा।

दिल्ली और आनंदविहार जाने वाली दो ट्रेनें निरस्त

रेलवे ने कानपुर सेंट्रल से दिल्ली व आनंद विहार जाने वाली ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ डा. शिवम शर्मा ने बताया कि 02455/02456 कानपुर-नई दिल्ली एक्सप्रेस 28, 29, 31 अगस्त तथा दो व चार सितंबर को और 02457/02458 कानपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस 30 अगस्त, एक व तीन सितंबर को निरस्त रहेगी।

दो ट्रेनों के बढ़ाए गए फेरे

यात्री सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने कुछ ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के सीपीआरओ डा. शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 01925/26 कानपुर सेंट्रल-मदुैर एवं ट्रेन नंबर 04123/04124 प्रयागराज-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाएंगे। कहा कि ट्रेन नंबर 01925 कानपुर सेंट्रल- मदुरै साप्ताहिक प्रत्येक बुधवार को दो सितंबर से 25 नवंबर तक 13 फेरों के लिए विस्तारित की जा रही है।

यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

इसी तरह ट्रेन नंबर 01926 मदुरै-कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक प्रत्येक शनिवार को पांच सितंबर से 28 नवंबर तक फेरे बढ़ाए गए हैं। इसी तरह ट्रेन नंबर 04123 प्रयागराज-हजरत निजामुद्दीन साप्ताहिक को प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को दो सितंबर से 29 नवंबर तक 26 फेरों के लिए विस्तार दिया गया है। इसी तरह 04124 हजरत निजामुद्दीन-प्रयागराज साप्ताहिक को प्रत्येक गुरुवार एवं सोमवार को तीन सितंबर से 31 नवंबर तक विस्तार दिया गया है।

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