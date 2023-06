Kanpur News: कानपुर में दो अलग-अलग घटनाओं में बीमारी से परेशान महिला और युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान

Kanpur News कानपुर में शुक्रवार को दो अलग अलग घटनाओं में बीमारी से तंग आकर मह‍िला और युवक ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वजन को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुल‍िस ने शवों को पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भ‍िजवाया। दोनों के स्‍वजनों को घटना की जानकारी म‍िली तो बदहवास हो गए।

Kanpur News:ट्रेन से कटकर दो की मौत

कानपुर, जागरण संवाददाता। शहर में अलग-अलग स्थानों पर हुई घटनाओं में बीमारी के चलते महिला और युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वजन को घटना की जानकारी दी। अहिरवां निवासी ट्रक चालक संतोष कुमार की 45 वर्षीय पत्नी काफी समय से मनोरोग की बीमारी से परेशान चल रही थी। काफी इलाज के बावजूद उन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा था। गुरुवार दोपहर वह स्वजन को बताए बिना घर से निकल गई और अहिरवां रेलवे लाइन के पास ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। स्वजन पूरी रात रानी देवी की खोज करते रहे लेकिन उनका पता नहीं चला। शुक्रवार सुबह राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने थाने आए दोनों बेटों अमन और अंकित को घटना की जानकारी दी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर महिला की शिनाख्त में मां के रूप में की। उधर कैंट के संजय नगर निवासी 35 वर्षीय दीपू नाटे के पैर में गैंगरीन था जिसकी वजह से वह काफी परेशान चल रहा था। काफी इलाज कराने के बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। शुक्रवार तड़के वास वजन को बताए बिना घर से निकल गया और केंट गंगा घाट स्थित रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। सुबह दीपू को घर में ना पाकर पिता राजकुमार उसे ढूंढते हुए गंगा घाट पहुंचे तो पुलिस ने एक युवक की कटने की जानकारी दी जिसकी पहचान उन्होंने अपने बेटे दीपू के रूप में की।

Edited By: Prabhapunj Mishra