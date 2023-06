Kanpur: संपत्ति की लालच में ताऊ ने कराई भतीजे की हत्या, पुलिस को भ्रमित करने के लिए कटवाया था प्राइवेट पार्ट

कानपुर में सात जून को युवक की हत्‍या कर उसका प्राइवेट पार्ट भी काट द‍िया गया था। पुल‍िस ने हत्‍याकांड का खुलासा करते हुये बताया क‍ि ताऊ ने संपत्‍त‍ि के लालच में भतीजे की हत्‍या कराई थी। पुल‍िस को भ्रम‍ित करने के ल‍िए उसका प्राइवेट पार्ट कटवाया था। हत्‍या के ल‍िए ताऊ ने 1.60 लाख की सुपारी दी थी। पुल‍िस ने चार को गिरफ्तार क‍िया है।

Kanpur News: ताऊ ने कराई थी भतीजे की हत्‍या

घाटमपुर, संवाद सहयोगी। शादी के तीन दिन पहले भतीजे की हत्या उसके ताऊ ने ही संपत्ति की लालच में कराई थी। इसके लिए ताऊ ने 1.60 लाख रुपये की सुपारी कानपुर देहात गजनेर के सुनील उर्फ छंगा को दी थी।पुलिस ने बुधवार को ताऊ समेत चार अरोपितों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी दक्षिण रवीन्द्र कुमार ने बताया कि घाटमपुर के इटर्रा ग्राम पंचायत के मजरा मोहनपुर निवासी 28 साल के परमेंद्र की शादी के तीन दिन पहले सात जून की देर रात हत्या कर दी गई थी। घटना में पुलिस की जांच को भ्रमित करने के लिए आरोपितों ने उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया था। जिससे पुलिस की जांच आशनाई के बिंदू पर होने लगे, लेकिन पुलिस में जब जांच शुरू की और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए तो हत्या का मास्टरमाइंड मृतक का ताऊ प्रताप नारायण उर्फ देशराज ही निकला। उसने अपने दोस्त घाटमपुर के चांदपुर निवासी राजबहादुर सिंह के जरिये उसके साढ़ू कानपुर देहात के गजनेर नारायणपुर निवासी सुनील उर्फ छंगा और उसके साथी दामोदर नगर निवासी बबलू उर्फ सुल्तान को परमेंद्र की हत्या करने की 1.60 लाख की सुपारी दी थी।हत्या की जांच को भ्रमित करने के लिए हत्यारे ने उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया था। उसका शव आठ जून को तरगांव में मिला था। पुलिस ने चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इसलिए कराई गई हत्या डीसीपी दक्षिण ने बताया कि आरोपित ताऊ नहीं चाहता था कि परमेंद्र के पिता को दहेज हत्या में जेल पर उसकी पैरवी की थी और परमेंद्र को पाला था,जिसका खर्च वह परमेंद्र की संपत्ति को हड़प कर वसूलना चाहता था। वह नहीम चाहता था कि उसकी शादी हो हो।इसके लिए वह काफी पहले हत्या की योजना बना चुका था,लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था।इसपर उसने सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी। हत्या के बाद परमेंद्र की बुआ ने देशराज को राजबहादुर के साथ भी देखा था।

Edited By: Prabhapunj Mishra