Kanpur News: कानपुर के सचेंडी में महिला से दुष्कर्म और गर्भपात कराने में सीआरपीएफ जवान पर मुकदमा

कानपुर के सचेंडी में खुद को अविवाहित बताकर जवान ने युवती से शादी की। जब पीड़‍िता गर्भवती हो गई और उसने आरोप‍ित सीआरपीएफ जवान से खुद को साथ रखने के ल‍िए कहा तो ने उसका गर्भपात करा द‍िया। पुल‍िस से श‍िकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब राज्य महिला आयोग के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ जवान के ख‍िलाफ एफआईआर दर्ज की है।

Kanpur News: मह‍िला से दुष्‍कर्म और जबरन गर्भपात कराने के आरोप में सीआरपीएफ जवान पर मुकदमा

कानपुर, जागरण संवाददाता। सीआरपीएफ जवान ने पहचान छिपाकर खुद को अविवाहित बता कानपुर देहात की महिला से शादी की। पीड़िता ने जब जवान से उसे साथ रखने की जिद की तो उसका गर्भपात भी करवा दिया। पुलिस से शिकायत करने पर जब सुनवाई नहीं हुई तो उसने राज्य महिला आयोग की शरण ली। जिसके बाद सचेंडी पुलिस ने राज्य महिला आयोग के निर्देश पर आरोपित जवान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कानपुर देहात जनपद की सट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने बताया कि उसके पति मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं जिसके चलते वह कोचिंग पढ़ाती है। करीब सात साल पहले वह सचेंडी निवासी सीआरपीएफ जवान मनोज कुमार के संपर्क में आई। आरोपित ने खुद को प्रयागराज जनपद का निवासी बताकर औरैया कोर्ट में उससे शादी की। जबकि वर्तमान में मनोज कुमार बनारस में तैनात है। आरोप है कि जब उसने मनोज से उसे अपने साथ रखने की जिद की तो वह टरकाने लगा। इस दौरान उसने उसका गर्भपात भी करवा दिया। पीड़िता ने मामले को लेकर जवान पर दुष्कर्म और गर्भपात करने का आरोप लगाते हुए सचेंडी पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जिसके बाद पीड़िता ने राज्य महिला आयोग से गुहार लगाई। राज्य महिला आयोग के निर्देश पर सचेंडी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। फंकी एसीपी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि राज्य महिला आयोग के निर्देश पर आरोपित जवान के खिलाफ गलत जानकारी देकर शादी करने धमकाने और गर्भपात कराने की धाराओं में रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Prabhapunj Mishra