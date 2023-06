Kanpur News कानपुर में रायपुरवा की तेजाब मिल रेलवे कॉलोनी में एक बंद घर से वृद्धा का पांच दिन पुराना शव म‍िलने से इलाके में दहशत फैल गई है। बदबू आने की सूचना पर पहुंची पुल‍िस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से दरवाजा तोड़ कर मह‍िला के शव को बाहर न‍िकाला। प्रथम दृष्टया बीमारी से मौत होने की बात सामने आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

Kanpur News: कानपुर के रायपुरवा में म‍िला पांच द‍िन पुराना शव

कानपुर, जागरण संवाददाता। रायपुरवा तेजाब मिल कॉलोनी परिसर स्थित बंद पड़े क्वार्टर में करीब पांच दिन पुराना वृद्धा का शव मिला। पड़ोसियों ने दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकलवाया और प्रयागराज में रहने वाले बेटे को सूचना दी। तेजाब मिल रेलवे कॉलोनी परिसर में रहने वाली 60 वर्षीय कमला देवी यहां पर अकेली रहती हैं। जबकि रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत बेटा अजय कुमार प्रयागराज में परिवार के साथ रहता है। बुधवार सुबह पड़ोसियों ने क्वार्टर से तेज दुर्गंध आने की सूचना रायपुरवा पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने दरवाजा तोड़ा। इस दौरान अंदर कमला देवी का शव जमीन पर पड़ा हुआ था और बुरी तरह सड़ चुका था और करीब पांच दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना पाकर पहुंचे बेटे अजय कुमार ने बताया कि उसने कई बार मां से अपने साथ प्रयागराज में चलकर रहने की बात कही लेकिन उन्होंने मना कर दिया। रायपुरवा थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया बीमारी से मौत होने की बात सामने आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

Edited By: Prabhapunj Mishra