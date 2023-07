UP Weather: कानपुर में तेज धूप के साथ भीषण उमस से लोग परेशान, तेजी से बढ़ेगा तापमान

Weather Update UP यूपी के कानपुर में मौसम तेजी से बदल रहा है। आज सुबह से धूप के साथ उमस परेशान कर रही है। मौसम व‍िभाग ने तेजी से तपमान में बढ़ोतरी का अंदेशा भी जताया है। आज शाम तक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित होने के आसार हैं। अगले पांच दिन तक वर्षा की संभावना कम है।

कानपुर, जागरण संवाददाता। मानूसन सीजन में पिछले चार दिनों से वर्षा न होने से शहरवासियों को उमस भरी गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार सुबह बादलों की आवाजाही बनी रही जिससे तेज धूप का असर नहीं रहा। वातावरण में उमस बढ़ने से जरूर शहरवासियों को पसीना बहाना पड़ा। दिन में वर्षा के आसार काफी कम होने की संभावना है। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव होने से अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान बढ़कर 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। अगले पांच दिनों तक बादलों की आवाजाही बढ़ी रहेगी लेकिन बीच बीच में तेज धूप निकलने से गर्मी भी परेशान करेगी। सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी डा. एस एन सुनील पांडेय ने बताया कि मानसून ट्रफ गंगानगर, चूरू, अलवर, ग्वालियर, सतना, अंबिकापुर, जरासुगुड़ा और चांदबली से होकर गुजर रही है और फिर दक्षिण-पूर्व की ओर पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिणी झारखंड और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो समुद्र तल से 7.6 किमी ऊपर तक फैला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर के ऊपर है। एक पूर्व-पश्चिम समुद्र तल से 4.5 और 7.6 किमी ऊपर के बीच 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर चल रहा है। आज शाम तक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित होने के आसार हैं। अगले पांच दिन तक वर्षा की संभावना कम है।

