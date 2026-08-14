चमोली में बादल फटने का असर कानपुर में, 24 घंटे में बढ़ा गंगा का जलस्तर, बाढ़ का खतरा
कानपुर में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से सिर्फ 72 सेंटीमीटर दूर है, जिससे कटरी के इलाकों में पानी भर गया है और फसलें डूब गई हैं। प्रशासन और सिंचाई विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और किनारे के गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है।
HighLights
चमोली में फटे बादल और लगातार हो रही वर्षा का असर कानपुर में दिखा
कानपुर शुक्लागंज के कटरी के इलाकों में पानी भरा, इन इलाकों में फसलें डूब गई
फर्रुखाबाद के दौली की मड़ैया में एक व कटरी तौफीक में दो मकान कटे
जागरण संवाददाता, कानपुर। चमोली में फटे बादल और लगातार हो रही वर्षा व नहरों में बढ़ रहे जल का असर शहर में भी दिखने लगा है। तेजी से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। इसके चलते कटरी के इलाकों में पानी भर गया है। इन इलाकों में फसलें डूब गई है। चौबीस घंटे में आठ सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर और बढ़ गया है। शुक्रवार को शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर 112.28 पहुंच गया है।
गुरुवार को 112.20 मीटर था। चेतावनी बिंदु 113 मीटर से सिर्फ अब 72 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर दूर है। इसके लेकर सिंचाई विभाग और प्रशासन के अफसर लगातार गंगा पर नजर रखे है। पीछे से आ रहे जल को देखा जा रहा है। उसके आधार पर बैराज के गेट का दरवाजा और बढ़ाया जा रहा है। नरोरा बांध से गंगा का जल 1,11,969 क्यूसेक छोड़ा गया। वहीं बैराज से शुक्लागंज की तरफ 3,00, 9217 क्यूसेक जल छोड़ा गया है।
बिठूर से लगे गंगा के किनारे के गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जलभराव वाले गांवे के आसपास नावों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि गांवों में पानी भरने पर ग्रामीणों को निकाला जा सके। कटरी में खेतों में पानी भर गया है। इसके चलते फसल डूब गई है।
अभी और जल आना है। गंगा से जुड़ी नहरों में भी जल बढ़ रहा है। इससे गंगा का जलस्तर और बढ़ाने की आंशका जताई जा रही है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता पंकज गौतम ने बताया कि लगातार गंगा पर नजर रखी जा रही है। टीम सतर्क कर दी गई है।
फर्रुखाबाद के दौली की मड़ैया में एक व कटरी तौफीक में दो मकान कटे
सदर तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा कटरी भीमपुर के मजरा दौली के मड़ैया में एक मकान फिर बाढ़ से कट गया। दो मकान बाढ़ के मुहाने पर खड़े हैं। वहीं ब्लाक शमसाबाद क्षेत्र के गांव कटरी तौफीक में दो ग्रामीणों के मकान कट गए। तहसील प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए मोटरचालित नावें लगा रखी हैं।
दौली की मड़ैया में दो मकान बाढ़ के मुहाने पर हैं खड़े,
गांव दौली की मड़ैया में गुरुवार को प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह के सामने देव सिंह का मकान बाढ़ की चपेट में आकर कट गया था। उसी के पास स्थित वीरू का मकान बाढ़ के मुहाने पर था। शुक्रवार दोपहर बाद वीरू का मकान भी कट गया। वहीं इसी गांव के सचिन कुमार व हंसराम के मकान कटान के मुहाने पर हैं। मकान कटने की जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर ने प्रशासनिक कर्मचारियों को मौके पर भेजा। कटान को देखते हुए गांव के कुछ ग्रामीणों ने मकान खाली कर दिए हैं।
सामान ढोने के लिए चार मोटरचालित नावें लगाई गईं
उप जिलाधिकारी सदर संजय कुमार सिंह ने बताया कि दौली की मड़ैया में देव सिंह का मकान गुरुवार को कट गया था। शुक्रवार को इसी मकान के पास स्थित वीरू का मकान भी कट गया। लेखपाल को मौके पर भेजकर मुआवजा दिलवाने के लिए कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ग्रामीणों से कहा गया है कि वह गांव खाली कर ऊंचे स्थान पर चले जाएं। इसके लिए चार मोटरचालित नावें लगाई गई हैं। उधर, शमसाबाद ब्लाक क्षेत्र के गांव कटरी तौफीक में जगदीश व रामवीर के मकान भी गंगा में कट गए। गौरतलब है कि गुरुवार को कटरी तौफीक में तीन मकान बाढ़ में कटे थे।