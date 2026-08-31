कानपुर के रमईपुर में बन रहा UP का पहला फुटवियर पार्क, IIT Mumbai ने फाइनल किया डिजाइन

जागरण संवाददाता, कानपुर। घाटमपुर के रमईपुर में प्रस्तावित प्रदेश के पहले फुटवियर पार्क को धरातल पर उतारने की कवायद एक बार फिर तेज हो गई है। करीब 130.403 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाले इस पार्क के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने आईआईटी मुंबई को कंसल्टिंग एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी दी थी।

आईआईटी मुंबई ने पार्क के मूलभूत ढांचे का डिजाइन फाइनल कर यूपीसीडा को भेज दिया है। इसमें सड़क और नाली निर्माण से संबंधित डिजाइन भी शामिल है। डिजाइन फाइनल होने के बाद अब प्राधिकरण रीटेंडरिंग की तैयारी में जुट गया है। विकसित होने के बाद रमईपुर फुटवियर पार्क प्रदेश पहला फुटवियर पार्क होगा।

दरअसल, पार्क के विकास के लिए करीब 32 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद कंपनियां काम करने के लिए आगे नहीं आईं। इसके चलते परियोजना की रफ्तार थम गई। अब प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट में कुछ जरूरी बदलाव और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए आईआईटी मुंबई से तकनीकी परामर्श लिया गया।

कंसल्टेंसी के एवज में आईआईटी मुंबई को करीब 29 लाख रुपये फीस दी गई है। नई डिजाइन और संशोधित कार्ययोजना के आधार पर अब करीब 50 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी है। रमईपुर फुटवियर पार्क को कानपुर के रूमा, चकेरी और पनकी के बाद चौथे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है। यहां लेदर आधारित जूते-चप्पल और उनसे जुड़े सह उत्पादों के निर्माण की औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

परियोजना में 100 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। इससे करीब 10 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। पार्क के विकसित होने से कानपुर के पारंपरिक चमड़ा उद्योग को नई दिशा मिलने की भी संभावना है।

औद्योगिक इकाइयों के लिए 99 एकड़ से अधिक जमीन पार्क के ब्लाक ए में 23.78 एकड़ और ब्लाक बी में 75.71 एकड़ जमीन औद्योगिक इकाइयों के लिए आरक्षित है। करीब 7.76 एकड़ क्षेत्र ग्रीन एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा सड़क, नाली और अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए भी जमीन चिन्हित की गई है। पार्क में न्यूनतम 500 वर्गमीटर आकार के भूखंड प्रस्तावित हैं। इससे बड़े भूखंड उद्यमियों की जरूरत और निवेश क्षमता के अनुसार आवंटित किए जाएंगे। यूपीसीडा ने पार्क के लिए जमीन का अधिग्रहण करने के साथ बाउंड्रीवाल का निर्माण भी कराया है। हालांकि अभी भूखंडों की कीमत निर्धारित नहीं होने के कारण आवंटन शुरू नहीं किया गया है। अब रीटेंडरिंग के जरिए निर्माण कार्य शुरू कराने की तैयारी है।