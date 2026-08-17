IIT Kanpur को मिली बड़ी कामयाबी, गठिया रोगियों को बार -बार नहीं देनी पड़ेगी दवा, शोधार्थी ने खोजी तकनीक 

जागरण संवाददाता, कानपुर। गठिया रोगियों को अब बार -बार दवा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईआईटी की शोध छात्रा सप्तमी चक्रवर्ती ने एक ऐसी तकनीक का विकास किया है जिससे रोगियों को दी जाने वाली दवा शरीर के रोग प्रभावित हिस्से में ज्यादा देर तक टिकी रहेगी। इससे दवा अपना पूरा असर करेगी और मरीज को ज्यादा लाभ मिलेगा।

आईआईटी की पीएचडी छात्रा सप्तमी चक्रवर्ती ने बताया कि उन्होंने कार्टिलेज-बाइंडिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम का विकास किया है। इससे रोगियों को दी जाने वाली दवा शरीर के जोड़ के अंदर मौजूद कार्टिलेज से चिपककर लंबे समय तक वहीं टिकी रहती है। इससे दवा को बार -बार नहीं देना पड़ता है। इस तकनीक को भारत सरकार का पेटेंट भी मिल गया है।

अपने शोध कार्य को वह संस्थान के मेहता फैमिली सेंटर फार इंजीनियरिंग इन मेडिसिन में प्रोफेसर धीरेंद्र एस. कट्टी के निर्देशन में पूरा कर रही हैं। तकनीक का विकास करने से पहले उन्होंने आस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया रोग की पहचान, बीमारी के नए जैविक लक्ष्यों की खोज समेत अन्य बिंदुओं पर नए अध्ययन किए हैं। इसी के तहत इस परियोजना को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्वीकृति मिली है।