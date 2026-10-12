IIT कानपुर को मिली बड़ी सफलता, विकसित की क्वांटम-सुरक्षित क्रिप्टोग्राफिक तकनीक; डिजिटल धोखाधड़ी रोकने में मिलेगी मदद

जागरण संवाददाता, कानपुर। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पहचान व इंटरनेट पर होने वाले लेनदेन में सबसे बड़ी चुनौती सामने वाले की पहचान और उसके उपक्रम की विश्वसनीयता है। यह सब जांचते समय निजी जानकारी सुरक्षित रहे इसकी भी चुनौती रहती है।

इसीलिए क्वांटम कंप्यूटरों के संभावित साइबर हमलों के बीच डिजिटल डाटा की सुरक्षा व प्रमाणों के सत्यापन को अधिक भरोसेमंद बनाने की दिशा में आइआइटी, कानपुर ने हाइब्रिड वेरिफिकेशन जीरो-नालेज प्रूफ (एचवी-जेडकेएसनएनएआरके) तकनीक विकसित की है। यह तकनीक माड्यूलर लैटिस आधारित क्रिप्टोग्राफी पर काम करती है। आइआइटी के इस नवाचार से अब डिजिटल धोखाधड़ी और पहचान छुपा लेने की जालसाजी रुकेगी। इसमें आइआइटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं की क्वांटम-सुरक्षित क्रिप्टोग्राफिक तकनीक मददगार बनेगी।

जून 2025 में भारतीय पेटेंट भी मिल चुका है इस तकनीक का उपयोग डिजिटल पहचान की पुष्टि, एआइ आधारित सेवाओं, सुरक्षित आनलाइन मतदान या सेवाओं के प्रमाणीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, ब्लाकचेन, डिजिटल रिकार्ड की विश्वसनीयता बढ़ाने व वित्तीय लेनदेन में हो सकता है। इसको जून 2025 में भारतीय पेटेंट भी मिल चुका है। लैटिस-बेस्ड क्रिप्टोग्राफी एक अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक है।

वर्तमान में आनलाइन बैंकिंग या मैसेजिंग के लिए जिस सुरक्षा प्रणाली का उपयोग किया जा रहा, वे कठिन गणितीय समस्याओं (जैसे बड़े नंबरों के प्राइम फैक्टर्स निकालना) पर आधारित हैं। आज के कंप्यूटरों के लिए इन्हें तोड़ना असंभव है, लेकिन भविष्य के शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर इन्हें हल कर सकते हैं।