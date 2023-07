कानपुर-सागर हाईवे पर नो इंट्री खुलते ही हुआ हादसा, लोडर की टक्कर से बाइक सवार दंपती की मौत, लोगों ने लगाया जाम

राजू पत्नी सीमा के साथ बाइक से गैस सिलेंडर लेकर गांव लौट रहे थे। टेनापुर मोड़ के पास पहुंचते ही घाटमपुर की ओर से आ रही डाक पार्सल लोडर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में राजू और उनकी पत्नी सीमा की दर्दनाक मौत हो गई। एसीपी दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया की शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर के आधार पर कर्रवाई की जाएगी।

करीब दो घंटे बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने स्वजन को कार्रवाई का आश्वासन देकर समझाया।

घाटमपुर, संवाद सहयोगी। कानपुर-सागर हाईवे पर नो इंट्री खुलते ही हादसा हो गया। पतारा कस्बे में टेनापुर मोड़ के पास तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में दंपती की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कानपुर-सागर हाइवे पर जाम लगा दिया। जानकारी पाकर पुलिस भी पहुंची। ग्रामीण समझने को राजी नहीं थे। करीब दो घंटे बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने स्वजन को कार्रवाई का आश्वासन देकर समझाया। इसके बाद जाम खुलवाया गया। बाइक से गांव लौट रहे थ पत‍ि-पत्नी तहसील क्षेत्र के स्योढ़ारी टड़वारा गांव निवासी 35 वर्षीय राजू पत्नी 32 वर्षीय सीमा देवी के साथ बाइक से गैस सिलेंडर लेकर गांव लौट रहे थे। टेनापुर मोड़ के पास पहुंचते ही घाटमपुर की ओर से आ रही डाक पार्सल लोडर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में राजू और उनकी पत्नी सीमा की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने कानपुर-सागर हाइवे पर जाम लगा दिया और नारेबाजी करने लगे। मदद और कार्रवाई के आश्वासन पर खुला जाम इंस्पेक्टर विक्रम सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीण एसडीएम को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने पहुंचकर स्वजन को मदद और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद करीब दो घंटे बाद जाम खुल सका। एसीपी दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया की शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर के आधार पर कर्रवाई की जाएगी।

Edited By: Vinay Saxena