Kanpur News: कानपुर में पत्नी की हत्याकर पति ने दर्शायी आत्महत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज

कानपुर में कर्रही के संघर्ष नगर इलाके में पत‍ि ने पत्‍नी की हत्‍या कर दी और बताया क‍ि उसने फांसी लगाकर आत्‍महत्‍या की है। जब मृतका का प‍िता मौके पर पहुंचा तो बेटी का शव जमीन पर पड़ा पाया। प‍िता ने बर्रा थाने में हत्‍या की तहरीर दी। दस द‍िन तक दौड़ने के बाद पुल‍िस ने हत्‍या का मुकदमा दर्ज क‍र फरार आरोप‍ित की तलाश शुरु की है।

Kanpur News: पत्‍नी की हत्‍या कर फरार हुआ पत‍ि

कानपुर, जागरण संवाददाता। कर्रही के संघर्ष नगर में पति ने पिटाई के बाद पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या दर्शाने के लिए उसने अपने ससुर को पत्नी के फंदा लगा आत्महत्या करने की जानकारी, लेकिन पोस्टमार्टम होने पर राजफाश हुआ। पीड़ित परिवार के कई चक्कर लगाने के बाद करीब 10 दिन बाद बर्रा पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मूलरूप से घाटमपुर निवासी पुट्टनलाल की 30 वर्षीय बेटी सूरजकली की शादी 12 साल पहले फतेहपुर के चांदपुर निवासी मजदूर विनोद कुमार से हुआ था। दोनो के सात वर्षीय बेटा रुद्र और चार वर्षीय बेटी गहना हैं। पिता पुत्तन लाल ने बताया कि कुछ साल पहले विनोद बेटी व बच्चों को लेकर कर्रही संघर्ष नगर में रहने लगा था। वहां आए दिन वह बेटी को मारता-पीटता था। एक जुलाई की सुबह करीब सात बजे विनोद ने फोन कर बताया कि सूरजकली ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब वह परिवार के साथ पहुंचे तो वह फर्श पर मृत पड़ी थी। उन्होंने पहले दिन से ही बर्रा पुलिस से विनोद पर हत्या करने का आरोप लगाया था,लेकिन पुलिस ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। थाने तहरीर भी दी गई। इसके बाद भी पुलिस के कार्रवाई न करने से विनोद मौके से भाग गया। थाना प्रभारी सूर्यबली पांडेय ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हत्यारोपित की तलाश में टीम लगी है।

