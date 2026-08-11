SBI लॉकर से कैसे गायब हो गए 50 लाख के जेवर? 2003 से अब तक 5 बैंक मैनेजरों की कुंडली खंगाल रही पुलिस
कानपुर में एसबीआई के एक लॉकर से 50 लाख के जेवर गायब होने के मामले में पुलिस पांच बैंक प्रबंधकों के कार्यकाल की जांच कर रही है। ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, कानपुर। एसबीआइ की स्वरूप नगर शाखा के एक लॉकर से 50 लाख के जेवर गायब होने के मामले में वादी के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुई तब से पांच प्रबंधक बदल चुके हैं। पुलिस अब पांचों प्रबंधकों के कार्यकाल की कड़ियां जोड़ जांच कर रही है।
कौशलपुरी निवासी रश्मि अरोड़ा का वर्ष 2003 में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में बचत खाता और लॉकर नंबर था। उनके मुताबिक लॉकर में लगभग 50 लाख के जेवर थे। वर्ष 2011 में पति का निधन होने पर लखनऊ के आलमबाग में बेटी तृप्ता के साथ रहने लगीं।
तृप्ता ने बताया कि चार माह पहले वह मां के साथ लॉकर देखने गई थीं तो प्रबंधक ने बताया कि अब उनकी बैंक एसबीआइ में मर्ज हो चुकी है। उन्होंने लॉकर देखा तो उसमें उनका निजी ताला लगा था, लेकिन जेवर नहीं मिले।
पीड़िता ने कराया था मुकदमा
पीड़िता ने स्वरूप नगर थाने में बैंक प्रबंधक व कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। विवेचक दारोगा संकित कुमार ने बताया कि अन्य विवेचनाओं में व्यस्तता के चलते बैंक नहीं जा सके हैं। मंगलवार को बैंक जाएंगे, उसी आधार पर जांच आगे बढ़ सकेगी।
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लॉकर से जेवर गायब होने के मामले में विवेचना की जा रही है। बैंक परिसर, कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। समग्र जांच व विवेचना के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
- अतुल कुमार श्रीवास्तव, डीसीपी सेंट्रल
कर्मचारियों से भी होगी पूछताछ
डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों को नोटिस देकर पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही लॉकर रूम का सीसीटीवी फुटेज भी देखा जाएगा। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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