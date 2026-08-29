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कानपुर में बारिश में गिरा कच्चा मकान, छत के मलबे में दो लोग दबे, एक की मौत

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Sat, 29 Aug 2026 07:13 PM (IST)

कानपुर के बिरहाना रोड पर बारिश में दो कच्चे मकानों की छतें गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, ...और पढ़ें

गिरी छत। जागरण

गिरी छत। जागरण

HighLights

  1. कानपुर में बारिश के दौरान दो कच्चे मकानों की छतें गिरीं

  2. मलबे में दबने से बल्लू कश्यप की दुखद मौत हो गई

  3. एनडीआरएफ ने बुजुर्ग ऊषा को सुरक्षित बाहर निकाला

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिरहाना रोड में कमला टावर के जौहरी फाटक के हाते में शनिवार शाम बारिश होने के दौरान दो कच्चे मकान की छत भरभराकर गिर गई, जिसमें रह रहे बल्लू कश्यप और बुजुर्ग ऊषा दब गईं। एनडीआरएफ और थाना पुलिस ने दोनों को निकलवाकर उर्सुला अस्पताल ले गए, जहां डाक्टर ने बबलू को मृत घोषित कर दिया।