कानपुर में बारिश में गिरा कच्चा मकान, छत के मलबे में दो लोग दबे, एक की मौत
कानपुर के बिरहाना रोड पर बारिश में दो कच्चे मकानों की छतें गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर में बारिश के दौरान दो कच्चे मकानों की छतें गिरीं
मलबे में दबने से बल्लू कश्यप की दुखद मौत हो गई
एनडीआरएफ ने बुजुर्ग ऊषा को सुरक्षित बाहर निकाला
जागरण संवाददाता, कानपुर। बिरहाना रोड में कमला टावर के जौहरी फाटक के हाते में शनिवार शाम बारिश होने के दौरान दो कच्चे मकान की छत भरभराकर गिर गई, जिसमें रह रहे बल्लू कश्यप और बुजुर्ग ऊषा दब गईं। एनडीआरएफ और थाना पुलिस ने दोनों को निकलवाकर उर्सुला अस्पताल ले गए, जहां डाक्टर ने बबलू को मृत घोषित कर दिया।