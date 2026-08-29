कानपुर में बारिश में गिरा कच्चा मकान, छत के मलबे में दो लोग दबे, एक की मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिरहाना रोड में कमला टावर के जौहरी फाटक के हाते में शनिवार शाम बारिश होने के दौरान दो कच्चे मकान की छत भरभराकर गिर गई, जिसमें रह रहे बल्लू कश्यप और बुजुर्ग ऊषा दब गईं। एनडीआरएफ और थाना पुलिस ने दोनों को निकलवाकर उर्सुला अस्पताल ले गए, जहां डाक्टर ने बबलू को मृत घोषित कर दिया।