Holi Train Reservations: होली के लिए रेलवे तैयार, यहां देखिए किस ट्रेन में खाली है सीट, किसमें कितनी वेटिंग

जागरण संवाददाता, कानपुर। Holi Train Reservations: होली पर घूमने जा रहे हैं तो देर न करें, अभी ट्रेन में अपनी सीट आरक्षित करा लें। ऐसा न करने पर ट्रेनों मे सीट नहीं मिलेगी, फिर आपको रिजर्वेशन के लिए भटकना पड़ेगा। होली को लेकर रिजर्वेशन खुल चुका है। लोग तेजी से टिकट आरक्षित करा रहे हैं।

दिल्ली, मुंबई, गुजरात सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए टिकटों की आरक्षण कराया जा रहा है। दो दिन के अंदर इन शहरों में के लिए बहुत कम सीटें बची है। कई में तो वेटिंग शुरू हो गई है। कई ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं।

होली मनाने के लिए लोग यहां से दूसरे शहर जाएंगे तो दूसरे शहरों से भी अपने स्वजन के साथ होली खेलने के लिए लोग आएंगे। होली चार मार्च को है। होली से 60 दिन पहले ट्रेनों में रिजर्वेशन शुरू कर दिए गए हैं। स्थिति यह है कि दो दिन के अंदर ही अधिकांश होली व उसके आसपास के की तिथियों में बड़ी संख्या में रिजर्वेशन हो गए हैं। कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी दर्शाई जाने लगी हैं। यही स्थित रही तो सप्ताह समाप्त होने से पहले ही ट्रेनों में वेटिंग शुरू हो जाएगी। होली के दिन करीब आने के साथ ही ट्रेनों में जगह नहीं बचेगी।