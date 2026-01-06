Holi Train Reservations: होली के लिए रेलवे तैयार, यहां देखिए किस ट्रेन में खाली है सीट, किसमें कितनी वेटिंग
Holi Train Reservations: होली पर यात्रा के लिए ट्रेनों में सीटें तेजी से भर रही हैं। कानपुर से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और अन्य शहरों के लिए अधिकांश ट् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। Holi Train Reservations: होली पर घूमने जा रहे हैं तो देर न करें, अभी ट्रेन में अपनी सीट आरक्षित करा लें। ऐसा न करने पर ट्रेनों मे सीट नहीं मिलेगी, फिर आपको रिजर्वेशन के लिए भटकना पड़ेगा। होली को लेकर रिजर्वेशन खुल चुका है। लोग तेजी से टिकट आरक्षित करा रहे हैं।
दिल्ली, मुंबई, गुजरात सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए टिकटों की आरक्षण कराया जा रहा है। दो दिन के अंदर इन शहरों में के लिए बहुत कम सीटें बची है। कई में तो वेटिंग शुरू हो गई है। कई ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं।
होली मनाने के लिए लोग यहां से दूसरे शहर जाएंगे तो दूसरे शहरों से भी अपने स्वजन के साथ होली खेलने के लिए लोग आएंगे। होली चार मार्च को है। होली से 60 दिन पहले ट्रेनों में रिजर्वेशन शुरू कर दिए गए हैं। स्थिति यह है कि दो दिन के अंदर ही अधिकांश होली व उसके आसपास के की तिथियों में बड़ी संख्या में रिजर्वेशन हो गए हैं। कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी दर्शाई जाने लगी हैं। यही स्थित रही तो सप्ताह समाप्त होने से पहले ही ट्रेनों में वेटिंग शुरू हो जाएगी। होली के दिन करीब आने के साथ ही ट्रेनों में जगह नहीं बचेगी।
इन ट्रेनों में यह स्थिति
दिल्ली जाने वाली ट्रेनें
- कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में तीन मार्च को तीन मार्च को 15, चार मार्च को 29 सीटें बची हैं। सात व आठ मार्च को वेटिंग हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस में रिजर्वेशन के लिए तीन मार्च को 41 व चार मार्च को 40 सीटें रह गई हैं। हमसफर एक्सप्रेस में तीन व पांच मार्च को 20 सीटें है। चार, छह व सात में ट्रेन में जगह नहीं है। कैफियत एक्सप्रेस में तीन मार्च को 38, चार मार्च को 33 सीटें बची हैं। दुरंतो एक्सप्रेस में तीन मार्च को दो सीटे, उसके बाद सात मार्च को दो सीटें रह गई हैं। विक्रम शिला एक्सप्रेस में तीन मार्च को 21, चार मार्च को 39 सीटें हैं। वैशाली एक्सप्रेस में तीन मार्च को केवल एक सीट रह गई है। चार से सात मार्च तक वेटिंग है। अन्य ट्रेनों में भी यही स्थिति है।
मुंबई जाने वाली ट्रेनें
- कुशीनगर एक्सप्रेस में तीन मार्च से सात मार्च तक वेटिंग है। अवध एक्सप्रेस में भी तीन मार्च से सात मार्च तक वेटिंग है। एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में तीन मार्च को 22, चार मार्च को 42, पांच मार्च को 38 सीटें बची हैं। छह व सात मार्च को वेटिंग है। उद्योग नगरी एक्सप्रेस में तीन मार्च को 33, पांच मार्च को 11 सीटें बची हैं। पनवेल एक्सप्रेस में तीन मार्च को 36 सीटें है, चार को फुल है, पांच व छह को वेटिंग है। पुष्पक एक्सप्रेस में तीन मार्च को 12 सीटे, चार व पांच मार्च को आरएसी, छह व सात मार्च को वेटिंग है।
अहमदाबाद व अन्य नगरों को जाने वाली ट्रेनें
- कानपुर सेंट्रल से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस में तीन, पांच व आठ मार्च को वेटिंग है। चार व छह मार्च को सीटें फुल हैं। गांधीधाम स्पेशल, गरबा एक्सप्रेस, ओखा एक्सप्रेस में वेटिंग है। वाराणसी जाने वाली लिक्षवी एक्सप्रेस में तीन मार्च को वेटिंग है। इंदौर पटना एक्सप्रेस में तीन मार्च को पांच तथा चार मार्च को छह सीटें ही बची हैं। कोटा-पटना एक्सप्रेस में तीन मार्च को छह व चार मार्च को 15 सीटें रिजर्वेशन के लिए रह गई हैं। अयोध्या जाने के लिए कैफियत एक्सप्रेस में तीन व चार को वेटिंग है, पांच मार्च को सभी सीटें बुक हैं। कवि गुरु एक्सप्रेस में तीन मार्च को सभी सीटें बुक हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस में तीन मार्च को वेटिंग है।
