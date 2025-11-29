Heart Health Alert: सर्दी में दिल के मामले के लिए खाएं मोटा अनाज,  बीपी, कोलेस्ट्राल व डायबिटीज सब कंट्रोल में

जागरण संवाददाता, कानपुर। ठंड के मौसम रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने से बीपी, डायबिटीज व कोलेस्ट्राल वाले मरीजों में हृदयाघात व दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। असंतुलित दिनचर्या और खान-पान के कारण एंजाइना पेन, चलने में हांफी, दिल की धड़कन तेज होने वाले मामलों में वृद्धि हो रही है। लंबे समय तक इस प्रकार के लक्षणों की अनदेखी से सर्दी में रक्त के थक्के बनने की संभावना को बढ़ा देता है। इसलिए सर्दी में दिल की बीमारी से जुड़े छोटे-छोटे लक्षण पर डाक्टर की सलाह लें। यह बातें दैनिक जागरण के हेलो डाक्टर में हृदय रोग संस्थान के वरिष्ठ प्रो. डा. अवधेश कुमार शर्मा ने पाठकों से बातचीत के दौरान कही। पेश है बातचीत के मुख्य अंश...।