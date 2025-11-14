एचबीटीयू कानपुर में भर्ती प्रक्रिया शुरू, इन सभी पदों के लिए 28 नवंबर तक कर सकते आवदेन

जागरण संवाददाता, कानपुर। हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक बार फिर शिक्षकों और चिकित्सा अधिकारी समेत कई पदों पर भर्ती करने जा रहा है। विश्वविद्यालय ने 13 विभागों में 26 शिक्षकों और परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। परीक्षा नियंत्रक पद पर भर्ती के लिए लगभग छह महीने पहले भी प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल सका।

एचबीटीयू में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए पिछले तीन साल से लगातार भर्ती प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने अब एक बार फिर विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर , एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। इसके प्रोफेसर के 10, एसोसिएट प्रोफेसर के 10 और असिस्टेंट प्रोफेसर के छह पदों पर भर्ती की जाएगी।

एक चिकित्सा अधिकारी, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और एक पद परीक्षा नियंत्रक का भी है। इस तरह कुल 29 पदों पर भर्ती की जाएगी। सभी पदों पर 28 नवंबर 2025 तक आवेदन किए जा सकेंगे। प्रोफेसर पद पर आयल टेक्नोलाजी, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, पेंट टेक्नोलाजी, प्लास्टिक टेक्नोलाजी , फूड टेक्नोलाजी,मैथमेटिक्स, लेदर और सिविल इंजीनियरिंग विभाग में रिक्तियां हैं।

इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर पद पर भी आयल टेक्नोलाजी, एमसीए, केमिकल इंजीनियरिंग, पेंट टेक्नोलाजी, प्लास्टिक टेक्नोलाजी, फूड टेक्नोलाजी और सिविल इंजीनियरिंग शामिल है। बताया जाता है कि पिछली भर्ती के दौरान चिकित्सा अधिकारी पद पर चयन हुआ था लेकिन चयनित चिकित्सक ने कुछ दिनों में काम छोड़ दिया है।