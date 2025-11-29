कानपुर के 150 कारोबारियों का राज्य कर विभाग कराएगा ऑडिट, 'ए' श्रेणी में है शहर

जागरण संवाददाता, कानपुर। राज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के जीएसटी ऑडिट के लिए करदाताओं का चयन कर लिया है। यह ऑडिट 30 जून 2026 तक पूरा कर लेना है। राज्य कर विभाग ने 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबारियों की संख्या के आधार पर जोन को श्रेणी में बांटा हैं। जिस जोन में 50 करोड़ रुपये के टर्नओवर से अधिक के 140 से ज्यादा कारोबारी हैं, उन्हें जोन ए में रखा गया है। वहीं, जिस जोन में 101 से 140 के बीच कारोबारी हैं, उसे बी श्रेणी में लिया गया है। सी श्रेणी वाले जोन के लिए संख्या 100 के नीचे की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ए श्रेणी में कानपुर के दोनों जोन के अलावा गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद के दोनों जोन, लखनऊ के दोनों जोन और आगरा शामिल हैं। बी श्रेणी में वाराणसी के दोनों जोन के अलावा मेरठ, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ है। सी श्रेणी में प्रयागराज, झांसी, इटावा और अयोध्या जोन हैं।

इनके नीचे भी बड़े करदाता, मध्यम करदाता व छोटे करदाताओं की टैली बनाई गई है। ए श्रेणी में बड़े करदाता 60 करोड़ रुपये से ऊपर वाले माने गए हैं। मध्यम श्रेणी में 25 से 60 करोड़ के व्यापारी शामिल किए गए हैं। बी श्रेणी में बड़े करदाता 40 करोड़ से ज्यादा और मध्यम कारोबारी 20 से 40 करोड़ के हैं।