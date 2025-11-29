Language
    कानपुर के 150 कारोबारियों का राज्य कर विभाग कराएगा ऑडिट, 'ए' श्रेणी में है शहर

    By Rajeev Saxena Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:42 PM (IST)

    राज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के जीएसटी ऑडिट के लिए करदाताओं का चयन कर लिया है, जिसे जून 2026 तक पूरा करना है। 50 करोड़ से अधिक के कारोबार के आधार पर जोन 'ए', 'बी', और 'सी' श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। कानपुर 'ए' श्रेणी में है, जहाँ 60 करोड़ से अधिक के कारोबार वाले करदाताओं का ऑडिट होगा।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। राज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के जीएसटी ऑडिट के लिए करदाताओं का चयन कर लिया है। यह ऑडिट 30 जून 2026 तक पूरा कर लेना है।

    राज्य कर विभाग ने 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबारियों की संख्या के आधार पर जोन को श्रेणी में बांटा हैं। जिस जोन में 50 करोड़ रुपये के टर्नओवर से अधिक के 140 से ज्यादा कारोबारी हैं, उन्हें जोन ए में रखा गया है। वहीं, जिस जोन में 101 से 140 के बीच कारोबारी हैं, उसे बी श्रेणी में लिया गया है। सी श्रेणी वाले जोन के लिए संख्या 100 के नीचे की है।

    ए श्रेणी में कानपुर के दोनों जोन के अलावा गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद के दोनों जोन, लखनऊ के दोनों जोन और आगरा शामिल हैं। बी श्रेणी में वाराणसी के दोनों जोन के अलावा मेरठ, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ है। सी श्रेणी में प्रयागराज, झांसी, इटावा और अयोध्या जोन हैं।

    इनके नीचे भी बड़े करदाता, मध्यम करदाता व छोटे करदाताओं की टैली बनाई गई है। ए श्रेणी में बड़े करदाता 60 करोड़ रुपये से ऊपर वाले माने गए हैं। मध्यम श्रेणी में 25 से 60 करोड़ के व्यापारी शामिल किए गए हैं। बी श्रेणी में बड़े करदाता 40 करोड़ से ज्यादा और मध्यम कारोबारी 20 से 40 करोड़ के हैं।

    राज्य कर आयुक्त ने अब इसी श्रेणी के आधार पर पूरे प्रदेश के सभी जोन को उनके यहां किस स्तर के करदाताओं का आडिट होना है, इसकी सूची भेज दी है।

    कानपुर ए श्रेणी में है और इसमें दोनों जोन में 30-30 बड़े यानी 60 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले करदाता हैं। वहीं बी श्रेणी में 25 से 60 करोड़ रुपये के बीच के टर्नओवर वाले 45-45 कारोबारियों का आडिट किया जाना है।