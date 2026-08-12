5 हजार एकड़ में बसेगा आधुनिक शहर ग्रेटर कानपुर, इन 7 गांवों में खाली 600 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण
कानपुर में 5000 एकड़ में ग्रेटर कानपुर आधुनिक शहर बसाने की तैयारी है, जिसके लिए सात गांवों में 600 एकड़ खाली जमीन चिह्नित की गई है। जल्द ही इस जमीन की ...और पढ़ें
HighLights
5000 एकड़ में ग्रेटर कानपुर आधुनिक शहर का विकास
सात गांवों में 600 एकड़ खाली जमीन का चिह्नांकन हुआ
जल्द ही जमीन की खरीद-फरोख्त पर लगेगी रोक
जागरण संवाददाता, कानपुर। भीमसेन और आउटर रिंगरोड के बीच में स्थित जमीन और सात गांवों की भूमि को शामिल करके पांच हजार एकड़ में ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर आधुनिक शहर ग्रेटर कानपुर बसाया जाना है। इसको लेकर कंपनी मेसर्स टीला ने सांत गावों में खाली 600 एकड़ जमीन का चिह्नाकंन किया है। जमीन के अधिग्रहण के लिए खाका तैयार किया जा रहा है।
अगले माह संबंधित इलाके में जमीन अधिग्रहण के लिए खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। साथ ही इन इलाकों में खाली जमीन पर निर्माण पर भी रोक लगाई जाएगी। नक्शा नहीं पास किए जाएगे। सारी सुविधाओं से लैस एक आधुनिक शहर बसाया जाएगा। करीब पांच लाख लोगों को बसाने की तैयारी है।
इसके लिए कंपनी ने भीमसेन से आउटर रिंग रोड के बीच में स्थित सात गांव सेन पश्चिम पारा, सेन पूरब पारा, पतेहुरी, गोपालपुर, गंभीरपुर, कैथा, सरनेतपु, दुर्जनपुरा व इटारा गांवों आवासीय क्षेत्र छोड़कर बाकी जगह चिह्नित की गई है। पांच हजार एकड़ योजना चरणबद्ध तरीके से बसाई जाएगी।
माना जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण की तैयारी के लिए सितंबर से जमीन की खरीद व फरोख्त पर रोक लगायी जा सकती है। कागजी कार्रवाई पूरी होने पर जमीन अधिग्रहण के लिए डेढ़ साल का लक्ष्य रखा गया है। जमीन अधिग्रहण के बाद आधुनिक शहर को धरातल पर लाया जाएगा। नगर निगम सीमा से आठ किलोमीटर से दूर योजना है। इसके तहत यहां पर जमीन अधिग्रहण का सर्किल रेट का चार गुणा धन देकर किया जाएगा।
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योजना में हर वर्ग के लिए आवासीय योजना और व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। इसके तहत तीन फेस में योजना लायी जाएगी। केडीए सचिव अभय पांडेय ने बताया कि ग्रेटर कानपुर के लिए जमीन का चिह्माकंन हो रहा है। भूमि अधिग्रहण की तैयारी जल्द की जाएगी।
इसके बीच में होगी योजना
परियोजना भीमसेन और निर्माणाधीन आउटर रिंग रोड के बीच विकसित की जाएगी। ये क्षेत्र भौंती से सिर्फ पांच किलोमीटर और भीमसेन रेलवे स्टेशन से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंधना से भौंती बाईपास करीब साढ़े आठ किलोमीटर का है। इसकी सड़क की मरम्मत के लिए चार सौ करोड़ रुपये रखे गए है। इसके दोनों तरफ की भी जमीन विकसित होगी।
योजना में होगा
ईडब्ल्यूएस और एलआइजी श्रेणी के भूखंड व फ्लैट बनाए जाएगे। साथ ही मध्य व उच्च आय वर्ग के लिए एमआईजी, एचआईजी प्लाट, ग्रुप हाउसिंग, मल्टीस्टोरी बनायी जाएगी। इसके अलावा ग्रीनबेल्ट, पार्क, स्कूल व कालेज, अस्पताल, कन्वेंशन सेंटर, स्टेडियम, शापिंग काम्प्लेक्स, सामुदायिक केंद्र आधुनिक कूड़ाघर, दूषित पानी के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण और सोलर लाइट लगाई जाएगी।