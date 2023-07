यूपी सह‍ित आसपास के राज्‍यों में हो रही बार‍िश और बांध से पानी छोड़े जाने के चलते कानपुर कन्‍नौज और फर्रूखाबाद में गंगा का जल स्‍तर बढ़ गया है। इसको लेकर अलर्ट जारी क‍िया गया है। बाढ़ चौक‍ियों को अलर्ट कर द‍िया गया है। सभी ज‍िलों के डीएम को भी न‍िर्देश जारी क‍िये गए हैं क‍ि नदी क‍िनारे बने आवासों के साथ बाढ़ चौक‍ियों का भी न‍िरीक्षण क‍िया जाए।

Ganga Water Level Increased: गंगा का जलस्‍तर बढ़ा

कानपुर, जागरण संवाददाता। गंगा का जलस्तर अब तेजी से बढ़ने लगा है। चौबीस घंटे में गंगा का जलस्तर शुक्लागंज की तरफ एक मीटर से ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि अभी खतरे के निशान से गंगा पांच मीटर दूर है। शुक्रवार को बैराज से शुक्लागंज की तरफ 18, 146 मीटर जल छोड़ा गया। गुरुवार को 4,486 मीटर गंगा जल छोड़ा गया है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता देखकर जलकल ने अपनी ड्रेजिंग मशीन बांधकर खड़ी कर दी है ताकि बहना जाए। नरौरा बांध से तेजी से आ रहे जल को देखते हुए सिंचाई विभाग ने आगे तेजी से छोड़ना शुरू कर दिया है। बैराज के 30 गेट में आठ गेट पूरे खोल दिए गए है ताकि पानी का बहाव न रुके। शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर 107.40 मीटर था जो शुक्रवार को 108.430 मीटर पहुंच गया है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए सिंचाई विभाग ने गंगा से जुड़े गावों में सतर्कता बढ़ा दी है। गंगा के बढ़ते जलस्तर पर नजर रखी जा रही है। माना जा रहा है कि नरौरा बांध से तेजी से आ रहे जल के चलते गंगा का जलस्तर शनिवार को और बढ़ जाएगा। गंगा का हाल अपस्ट्रीम में जलस्तर (बिठूर से बैराज ) - 113.00 मीटर डाउनस्ट्रीम में जलस्तर (बैराज से शुक्लागंज) - 109.900 मीटर शुक्लागंज में जलस्तर - 108.430 मीटर नरौरा से छोड़ा गया जल - 12,022 क्यूसेक बैराज से भैरोघाट की तरफ छोड़ा गया जल - 18,146 क्यूसेक बैराज में लगे गेट - 30 खुले गेट - आठ शुक्लागंज में चेतावनी निशान - 113 मीटर खतरे का निशान - 114 मीटर 1 मीटर

