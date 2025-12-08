Railways news: दिल्ली-हावड़ा ट्रैक पर बड़ी राहत, लूप लाइन पर नहीं खड़ी होंगी ट्रेनें, कानपुर में चौथी लाइन बिछाई गई

जागरण संवादादाता, कानपुर। Indian Railways news / Uttar Pradesh railways news: किसी ट्रेन को निकालने के लिए दूसरी ट्रेन को लूप लाइन पर खड़ी करने की समस्या नहीं होगी। उत्तर मध्य रेलवे ने दिल्ली हावड़ा रूट पर पनकी से भाऊपुर तक चौथी लाइन डालने का काम पूरा कर लिया है। आगे के रूट पर इस कार्य को किया जा रहा है। इससे ट्रेनों के परिचालन में सुधार होगा, किसी ट्रेन की वजह से दूसरी ट्रेन के लेट होने की समस्या भी नहीं रहेगी।

दिल्ली-हावड़ा रूट पर ट्रेनों के परिचालन को बेहतर बनाने के लिए चौथी लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत पनकी से भऊपुर तक 11 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर लाइन बिछा दी गई है। इसमें 180 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। रूमा से चंदारी तक 12.5 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर तीसरी लाइन डालने का काम भी पूरी कर लिया गया है। इसमें 182 करोड़ रुपये का लागत आई है। इस ट्रैक पर चौथी लाइन डालने का कार्य शुरू किया जा रहा है।

चौथी लाइन का पूरा होने के बाद से ट्रेनों के परिचालन के लिए अतिरिक्त ट्रैक मिलेगा। ट्रैक पर ट्रेनों का लोड अधिक होने पर उनको बीच में रोकने की जरूरत नहीं रहेगी। ट्रेनों की गति भी बढ़ेगी। दिल्ली-हावड़ा रूट पर 923 ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। इनमें मेमू, पैसेंजर, नियमित, मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि तीसरी व चौथी लाइन डालने का कार्य कई चरणों में किया जा रहा है। इस कार्य के पूरा होने के बाद ट्रेनों को परिचालन बेहतर होगा, समय की बचत भी होगी।

इधर, ट्रैक दोहरीकरण के दौरान निरस्त रहेंगी ट्रेनें, मार्ग परिवर्तन पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल में मऊ-पिपरी डीह-दुल्लाहपुर व मऊ- खुराहट खंड में दोहरीकरण के कार्य के दौरान ट्रेनों का निरस्तीकरण, आंशिक निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन किया गया है। ट्रेन संख्या 09195 वडोदरा- मऊ 15 दिसंबर को, ट्रेन संख्या 09196 मऊ-वडोदरा 16 दिसंबर को, ट्रेन संख्या 14112 प्रयागराज-मुजफ्फरपुर 17 दिसंबर को, ट्रेन संख्या 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज 17 दिसंबर को निरस्त रहेगी।

ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा -अहमदाबाद आठ व 15 दिसंबर को फेफना -इंदारा -मऊ -शाहगंज फेफना -गाजीपुर सिटी-औंड़िहार -जौनपुर -शाहगंज होते हुए चलेगी।।

ट्रेन संख्या 14005 सीतामढ़ी -आनन्द विहार टर्मिनल आठ, नौ, 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दिसंबर को छपरा -सिवान -मऊ -औंड़िहार छपरा -गाजीपुर सिटी-औंड़िहार -वाराणसी ईएम, चैनवा , डुरौंधा , सिवान , जीरादेई , भाटपारा रानी, भटनी , सेलमपुर ,लार रोड, बेलथारा रोड , मऊ , जखानियां होते हुए चलेगी।

ट्रेन संख्या 19091 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर 15 दिसंबर को वाराणसी -गोरखपुर स्टेशन के बीच निरस्त रहेगी

ट्रेन संख्या 19092 गोरखपुर -बांद्रा टर्मिनस 16 दिसंबर को वाराणसी-गोरखपुर -वाराणसी स्टेशन के बीच निरस्त रहेगी।

01027 दादर -गोरखपुर 14 व 16 दिसंबर को गाजीपुर सिटी तक चलेगी।