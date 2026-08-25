यूपी में मिलावट पर बड़ी कार्रवाई! कानपुर में चने में मिला रहे चमड़ा रंगने वाला रंग, 36.58 टन माल कराया नष्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर। भुने चने को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा सके कि उसमें चमड़ा रंगने वाला रंग मिला होगा। सात माह पहले खाद्य विभाग के द्वारा गोदाम में रखे भुने चने की सैंपल रिपोर्ट में ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रयोगशाला की रिपोर्ट में चने में औरामिन डाई की मौजूदगी मिली है। विभाग ने न्यायालय के आदेश पर सीज किए गए 36,580 किलोग्राम भुने चने को नष्ट नगर निगम के भौंती डंपिंग यार्ड में नष्ट कराया। इसकी अनुमानित कीमत 33.48 लाख रुपये आंकी गई है।

सहायक आयुक्त (खाद्य) संजय प्रताप सिंह ने बताया कि बीते 17 दिसंबर 2025 को खाद्य विभाग की टीम ने बिनगवां स्थित बाबा बैजनाथ ट्रेडर्स के गोदाम से भुना चना पकड़ा था। जांच टीम ने गोदाम को सील करने के बाद सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जांच रिपोर्ट में औरामिन डाई यानी कृत्रिम पीला रंग मिला था। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इसका इस्तेमाल चमड़ा और कपड़ा रंगने में होता है।

खाद्य पदार्थों में इसका प्रयोग प्रतिबंधित है। इसके बाद चने को असुरक्षित घोषित कर दिया गया। मामला एमएम न्यायालय प्रथम में पहुंचा। कोर्ट ने सरकार बनाम महेश कुमार गुप्ता से संबंधित दो वादों में सीज सामग्री के निस्तारण पर 14 जुलाई 2026 को नष्ट करने के आदेश जारी किए। न्यायालय के आदेश के बाद सोमवार को मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति नगर निगम के भौंती स्थित डंपिंग यार्ड में नगर निगम से अनुबंधित फर्म मेसर्स एनवायरमेंटल टेक्नो, आगरा के माध्यम से चने को नष्ट कराया।