यूपी के कानपुर में शन‍िवार देर रात चकेरी थाना क्षेत्र में दो गुटों में वर्चस्‍व को लेकर भ‍िड़ंत हो गई। देखते ही देखने दोनों गुटों में पथराव शुरु हो गया। इस दौरान करीब 11 राउंड फायर‍िंग भी हुई। पुल‍िस ने गोलीबारी की घटना से इनकार क‍िया है। वहीं घटना का सीसीटीवी वायरल हो रहा है। ज‍िसमें दो गुटों के बीच फायर‍िंग होते हुए नजर आ रही है।

Kanpur Crime News: कानपुर के चकेरी में फायर‍िंग की फोटो हुई वायरल

Your browser does not support the audio element.

कानपुर, जागरण संवाददाता। चकेरी के सफीपुर में वर्चस्व को लेकर अपराधी साहिल ठाकुर और दूसरे गुट में हुई पथराव के साथ हुई फायरिंग के मामले का वीडियो भी रविवार को सामने आ गया। चकेरी पुलिस गोलीबारी से इंकार कर रही थी लेकिन, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस का दावा झूठा साबित हुआ है। शनिवार रात सफीपुर में दोनों अपराधी गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई थी। स्थानीय लोगों ने बताया था कि इस दौरान पथराव के साथ करीब 11 राउंड फायरिंग हुई। कंट्रोल रूम की सूचना पर चकेरी पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक दोनों पक्ष मौके से फरार हो चुके थे। थाना प्रभारी अशोक दुबे ने दावा किया था कि फायरिंग नही हुई है, लेकिन रविवार को इस प्रकरण का एक सीसी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो गया, जिसमें कुछ लोग गोलीबारी करते दिखाई पड़ रहे हैं। इससे साफ हो गया है कि पुलिस जो दावा कर रही थी वह झूठा है। बड़ी बात यह है कि इन दोनों गुटों में पूर्व में भी क्षेत्र मारपीट की घटना सामने आई थी। इसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी ने दोनों गुटों को थाने में शपथ दिलाते हुए एक वीडियो प्रचलित किया था जिसमें वह दोबारा ना लड़ने की कसम ले रहे थे। 1 महीने के भीतर ही दोनों गुट एक बार और टकरा गए। इससे साफ हो गया है कि एक गुट को पुलिस का वरदहस्त प्राप्त है और इसी वजह से क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि इस प्रकरण की गंभीरता से जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Prabhapunj Mishra