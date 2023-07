Kanpur Crime: पत्नी से तंग आकर की आत्महत्या, दोस्त को भेजी फोटो

नौबस्ता में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पूर्व उसने गले में फंदा डालकर फोटो अपने दोस्त को भेजी जिसके बाद स्वजन को जानकारी हुई। उन्होंने उसकी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। तीन महीने पहले ही उसकी फलक से शादी हुई थी। स्वजन का आरोप है कि फलक और उसके घरवाले जुम्मन को प्रताड़ित करते थे।

पत्नी से तंग आकर की आत्महत्या, दोस्त को भेजी फोटो

Your browser does not support the audio element.

कानपुर जागरण संवाददाता। नौबस्ता में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पूर्व उसने गले में फंदा डालकर फोटो अपने दोस्त को भेजी, जिसके बाद स्वजन को जानकारी हुई। उन्होंने उसकी पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मूलरूप से घाटमपुर के कोरो गांव निवासी 23 वर्षीय जुम्मन नौबस्ता के मछरिया में किराये पर रहकर ई-रिक्शा चलाते थे। तीन महीने पहले ही उसकी फलक से शादी हुई थी। स्वजन का आरोप है कि फलक और उसके घरवाले जुम्मन को प्रताड़ित करते थे। गौरतलब है कि उन्होंने जुम्मन के साथ मारपीट भी की थी, जिससे के बाद तंग आकर उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पूर्व उसने औरैया में रहने वाले अपने दोस्त अमित को गले में फंदा डालकर फोटो भेजी। जैसे ही अमित ने जुम्मन की फोटो देखी, उसने तुरंत ममेरे भाई आशिक को जानकारी दी। वह कमरे पर पहुंचा तो उसका शव फंदे पर लटकता मिला। नौबस्ता थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। अगर स्वजन तहरीर देंगे तो रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Paras Pandey