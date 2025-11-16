Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Panchayat: 'पंचायत' वेब सीरीज का पांचवां सीजन कब आएगा? प्रह्लाद चा ने कर दिया खुलासा

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:28 PM (IST)

    कानपुर में अभिनेता फैसल मलिक ने थियेटर को व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। सिनोवो फिल्म महोत्सव में शामिल होकर उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा किए और ओटीटी प्लेटफार्म के भविष्य पर बात की। उन्होंने 'पंचायत' के नए सीजन की जानकारी दी। महोत्सव में छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और विभिन्न स्कूलों ने पुरस्कार जीते।

    prefferd source google
    Hero Image

    खलासी लाइन स्थित एलेनहाउस पब्लिक स्कूल में आयोजित कल्चरल फेस्ट को संबोधित करते अभिनेता फैसल मलिक। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। थियेटर सिर्फ आपको अभिनय ही नहीं बल्कि लोगों के व्यक्तित्व को पहचानने की कला सिखाता है। बच्चों को इसे जरूर सीखान चाहिए। इससे बड़ा कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स नहीं हैं।

    ये बातें रविवार को अभिनेता फैसल मलिक ने कहीं। पंचायत वेब सीरीज में उनके प्रह्लाद चा के किरदार को खूब प्रसिद्धि मिली है। प्रयागराज के रहने वाले फैसल बताते हैं कि संगम नगरी से माया नगरी तक का सफर बहुत यादगार रहा है। मेरे माता-पिता का आशीर्वाद और उनका मजबूत साथ ही मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खलासी लाइन स्थित एलेनहाउस पब्लिक स्कूल में आयोजित सिनोवो फिल्म महोत्सव में शामिल होने पहुंचे फैसल मलिक ने कहा कि कानपुर आकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और कनपुरिये की तो बात ही अलग है। पसंदीदा भोन के सवाल पर वह बोले कि तहरी सबसे ज्यादा पसंद है। उसे वह 365 दिन खा सकते हैं।

    इसके अलावा फास्ट फूड और खील कदम की मिठाई भी पसंद है। खील कदम मिठाई को मैं जहां जाता हूं, वहां ढूंढता रहता हूं। ओटीटी फिल्म में करियर के सवाल पर कहा कि तकनीकी ने एक नया प्लेटफार्म दिया है। इसमें बहुत अच्छा और बेहतर भविष्य है। कल कुछ और आएगा तो और अच्छा होगा। वेब सीरीज पंचायत का अगला सीजन जल्द ही देखने को मिलेगा। उन्होंने बच्चों और शिक्षकों के साथ भी अपने अनुभव साझा किए।

    फिल्म महोत्सव की थीम ‘फ्राम स्किप्ट टू स्पाटलाइट’ रही। इस दौरान अराउंड द वर्ल्ड की प्रस्तुति को सभी ने सराहा। इसमें कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थीयों ने विभिन्न देशों की संस्कृति को रचनात्मक तरीके से पेश किया। बरेली, झासी,उन्नव, गाजियाबाद सहित कानपुर नगर के उत्साही प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।

    उन्हें फिल्म निर्माण प्रतिभा को सशक्त रूप से उभरने का मौका मिला। इस अवसर पर कई प्रतियोगिताएं भी कराई गईं। आर्यन इंटरनेशनल स्कूल वाराणसी को पहला, डीपीएस गोमती नगर लखनऊ को प्रथम उपविजेता और डीपीएस इंदिरानगर को द्वितीय उपविजेता घोषित किया गया। विद्यालय की निदेशिका नौशीन शादाब मौजूद रहीं।