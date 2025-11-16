Panchayat: 'पंचायत' वेब सीरीज का पांचवां सीजन कब आएगा? प्रह्लाद चा ने कर दिया खुलासा

जागरण संवाददाता, कानपुर। थियेटर सिर्फ आपको अभिनय ही नहीं बल्कि लोगों के व्यक्तित्व को पहचानने की कला सिखाता है। बच्चों को इसे जरूर सीखान चाहिए। इससे बड़ा कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स नहीं हैं। ये बातें रविवार को अभिनेता फैसल मलिक ने कहीं। पंचायत वेब सीरीज में उनके प्रह्लाद चा के किरदार को खूब प्रसिद्धि मिली है। प्रयागराज के रहने वाले फैसल बताते हैं कि संगम नगरी से माया नगरी तक का सफर बहुत यादगार रहा है। मेरे माता-पिता का आशीर्वाद और उनका मजबूत साथ ही मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत रही है।

खलासी लाइन स्थित एलेनहाउस पब्लिक स्कूल में आयोजित सिनोवो फिल्म महोत्सव में शामिल होने पहुंचे फैसल मलिक ने कहा कि कानपुर आकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और कनपुरिये की तो बात ही अलग है। पसंदीदा भोन के सवाल पर वह बोले कि तहरी सबसे ज्यादा पसंद है। उसे वह 365 दिन खा सकते हैं।

इसके अलावा फास्ट फूड और खील कदम की मिठाई भी पसंद है। खील कदम मिठाई को मैं जहां जाता हूं, वहां ढूंढता रहता हूं। ओटीटी फिल्म में करियर के सवाल पर कहा कि तकनीकी ने एक नया प्लेटफार्म दिया है। इसमें बहुत अच्छा और बेहतर भविष्य है। कल कुछ और आएगा तो और अच्छा होगा। वेब सीरीज पंचायत का अगला सीजन जल्द ही देखने को मिलेगा। उन्होंने बच्चों और शिक्षकों के साथ भी अपने अनुभव साझा किए।

फिल्म महोत्सव की थीम ‘फ्राम स्किप्ट टू स्पाटलाइट’ रही। इस दौरान अराउंड द वर्ल्ड की प्रस्तुति को सभी ने सराहा। इसमें कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थीयों ने विभिन्न देशों की संस्कृति को रचनात्मक तरीके से पेश किया। बरेली, झासी,उन्नव, गाजियाबाद सहित कानपुर नगर के उत्साही प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।