SIR में बीएलओ के सामने आ रही ये सबसे बड़ी परेशानी, जरा सी लापरवाही से सूची से कट सकता है नाम

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद । निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) में इस बार सबसे गंभीर समस्या अनमैप्ड वोटरों की तेजी से बढ़ती संख्या बनती जा रही है। आयोग की सख्त डेड लाइन, प्रशासन के लगातार दबाव और मतदाताओं की उदासीनता के बीच बूथ लेवल अधिकारी भारी उलझन में हैं। कई बीएलओ घर-घर सत्यापन कर रहे हैं। जहां जानकारी पूर्ण नहीं मिली, वहां वोटरों को अनमैप्ड या अनट्रेसेबल की श्रेणी में डाल दिया जा रहा है। हालांकि अनमैप्ड वोटर अंकित करने में जरा सी लापरवाही आगे भारी पड़ सकती है।

अभियान के दौरान जिन लोगों को एसआइआर प्रपत्र अभी तक नहीं मिला है, वे स्वयं भी ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे। बीएलओ जब घर पर नहीं पाते, तो ‘अनट्रेसेबल’ की प्रविष्टि कर देते हैं। बीएलओ का तर्क है कि अत्यधिक क्षेत्र, सीमित समय और बार-बार मतदाता के न मिलने की वजह से यही अंतिम विकल्प बचता है। इससे अगले चरण में राजनीतिक दलों और चुनाव कार्यालय पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव के समय यही लोग एपिक कार्ड लेकर बूथों पर हंगामा करते दिखेंगे। इसके अलावा अनकलेक्टेबल फार्मों की संख्या भी काफी अधिक है।