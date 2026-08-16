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कानपुर में बचपन के दोस्त को देख छलके यूपी के डिप्टी सीएम के आंसू, काफिला रोक ठेले पर बैठ पिया नारियल पानी

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Sun, 16 Aug 2026 10:34 PM (IST)

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कानपुर में तिरंगा यात्रा से लौटते समय अपने बचपन के दोस्त भरत तिवारी से मुलाकात की। उन्होंने काफिला रोककर नारियल के ठेले पर दोस्त से हालचाल पूछा और नारियल पानी पिया, जिससे दोनों भावुक हो उठे।

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HighLights

  1. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बचपन के दोस्त से मुलाकात की।

  2. कानपुर में नारियल के ठेले पर पीया नारियल पानी।

  3. प्रोटोकॉल तोड़कर दोस्त का हालचाल पूछा, भावुक हुए दोनों।

जागरण संवाददाता, कानपुर। राजनीति की भागदौड़ और सुरक्षा के घेरे के बीच दोस्ती का एक ऐसा पल सामने आया, जिसने सड़क किनारे नारियल का ठेला लगाने वाले भरत तिवारी की आंखें नम कर दीं। 14 अगस्त को भाजपा दक्षिण की तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ लौट रहे थे। उनके साथ भाजपा दक्षिण के जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह भी थे। रतनलाल नगर में सड़क किनारे अचानक उनकी नजर बचपन के दोस्त भरत तिवारी पर पड़ गई। बस फिर क्या था, काफिला रुक गया और उपमुख्यमंत्री अपने पुराने दोस्त से मिलने उसके ठेले पर पहुंच गए।

अचानक सामने अपने बचपन के मित्र को देखकर भरत तिवारी कुछ पल के लिए भावुक हो गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वहीं, ब्रजेश पाठक भी पूरी आत्मीयता से अपने दोस्त का हालचाल पूछने लगे। सरकारी पद की औपचारिकताएं उस वक्त पीछे छूट गईं और दोनों के बीच वही पुरानी दोस्ती नजर आई।

भरत तिवारी रतनलाल नगर में सड़क किनारे नारियल का ठेला लगाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। ब्रजेश पाठक ने दोस्त के ठेले पर खड़े होकर नारियल पानी पिया। इसी दौरान उनकी नजर भरत की अंगुली पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पूछा कि अंगुली में चोट कैसे लगी। भरत ने बताया कि काम के दौरान चापड़ लग गया था। दोस्त की चोट सुनकर ब्रजेश पाठक ने चिंता जताई और पूछा कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया है या नहीं। भरत ने हां में जवाब दिया तो उन्होंने राहत की सांस ली।

इसके बाद उपमुख्यमंत्री ने अपने दोस्त को गमछा ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने भरत से आत्मीयता से कहा कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और कभी कोई दिक्कत हो तो उन्हें जरूर याद करें। यह सुनकर भरत फिर भावुक हो उठे।

रवाना होने से पहले ब्रजेश पाठक ने नारियल पानी के 200 रुपये दिए और दोस्त को धन्यवाद कहा। इसके बाद उनका काफिला लखनऊ के लिए रवाना हो गया। कुछ मिनटों की यह मुलाकात अब इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। खुद डिप्टी सीएम ने अपने अकाउंट में वीडियो पोस्ट किया। सत्ता के बड़े पद पर बैठे नेता और सड़क किनारे मेहनत कर रहे बचपन के दोस्त के बीच का अपनापन लोगों को खूब भावुक कर रहा है।