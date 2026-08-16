कानपुर में बचपन के दोस्त को देख छलके यूपी के डिप्टी सीएम के आंसू, काफिला रोक ठेले पर बैठ पिया नारियल पानी

जागरण संवाददाता, कानपुर। राजनीति की भागदौड़ और सुरक्षा के घेरे के बीच दोस्ती का एक ऐसा पल सामने आया, जिसने सड़क किनारे नारियल का ठेला लगाने वाले भरत तिवारी की आंखें नम कर दीं। 14 अगस्त को भाजपा दक्षिण की तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ लौट रहे थे। उनके साथ भाजपा दक्षिण के जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह भी थे। रतनलाल नगर में सड़क किनारे अचानक उनकी नजर बचपन के दोस्त भरत तिवारी पर पड़ गई। बस फिर क्या था, काफिला रुक गया और उपमुख्यमंत्री अपने पुराने दोस्त से मिलने उसके ठेले पर पहुंच गए।

अचानक सामने अपने बचपन के मित्र को देखकर भरत तिवारी कुछ पल के लिए भावुक हो गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वहीं, ब्रजेश पाठक भी पूरी आत्मीयता से अपने दोस्त का हालचाल पूछने लगे। सरकारी पद की औपचारिकताएं उस वक्त पीछे छूट गईं और दोनों के बीच वही पुरानी दोस्ती नजर आई।

भरत तिवारी रतनलाल नगर में सड़क किनारे नारियल का ठेला लगाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। ब्रजेश पाठक ने दोस्त के ठेले पर खड़े होकर नारियल पानी पिया। इसी दौरान उनकी नजर भरत की अंगुली पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पूछा कि अंगुली में चोट कैसे लगी। भरत ने बताया कि काम के दौरान चापड़ लग गया था। दोस्त की चोट सुनकर ब्रजेश पाठक ने चिंता जताई और पूछा कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया है या नहीं। भरत ने हां में जवाब दिया तो उन्होंने राहत की सांस ली।

इसके बाद उपमुख्यमंत्री ने अपने दोस्त को गमछा ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने भरत से आत्मीयता से कहा कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और कभी कोई दिक्कत हो तो उन्हें जरूर याद करें। यह सुनकर भरत फिर भावुक हो उठे।