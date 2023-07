Kanpur News: बिजली चोरों की अब खैर नहीं, मीटरों में कम आतीं यूनिट देख हरकत में आया विभाग; अभियान शुरू

Kanpur News यूपी के कानपुर जिले के चमनगंज में स्मार्ट मीटरों से छेड़छाड़ के बाद बिजली चोरों पर नकेल कसने के लिए कानपुर बिजली आपूर्ति कंपनी (KESCO) के प्रबंध निदेशक (MD) सभी 20 डिवीजन में घर-घर सामान्य और स्मार्ट मीटरों की जांच करा रहे हैं। एमडी ने 100 यूनिट या उससे कम खपत वाले मीटरों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है।

Kanpur News: बिजली चोरों की अब खैर नहीं, मीटरों में कम आतीं यूनिट देख हरकत में आया विभाग

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के चमनगंज में स्मार्ट मीटरों से छेड़छाड़ करके बिजली चोरी के विरुद्ध बिजली चोरों पर नकेल कसने के लिए कानपुर बिजली आपूर्ति कंपनी (KESCO) के प्रबंध निदेशक (MD) सभी 20 डिवीजन में घर-घर सामान्य और स्मार्ट मीटरों की जांच करा रहे हैं। एमडी ने 100 यूनिट या उससे कम खपत वाले मीटरों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। इन घरों की सूची तैयार करके बिजली का लोड और बिलिंग बढ़ाई जाएगी। जिसके बाद भी सुधार नहीं होने पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। ताकि बिजली चोरी पर निंयत्रण कसा जा सके। इससे केस्को के राजस्व में भी इजाफा होगा। केस्को एमडी सैमुअल पाल एन बिजली चोरी रोकने के लिए हर जतन कर रहे हैं। शनिवार को चमनगंज के फहीमाबाद कॉलोनी में 5 स्मार्ट मीटरों में शंट लगाकर बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद सभी मीटरों की जांच कराने का आदेश जारी किया था। उन्होंने 100 यूनिट अथवा उससे कम रीडिंग आने वाले उपभोक्ताओं को चिन्हित करने के लिए कहा है। जिसके बाद से केस्को के 20 डिवीजन से जुड़े 93 सबस्टेशन के उपभोक्ताओं के घर-घर केस्को के कर्मचारियों ने जाकर मीटर की जांच शुरू कर दी है। केस्को के आंकड़े के ऑनलाइन आंकड़े के अनुसार लगभग 3.50 लाख उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग 100 यूनिट या उससे कम आती है। इसलिए उसकी हकीकत जानने के निर्देश हैं। स्थाई विच्छेदन यानी परमानेंट डिस्कनेक्शन (पीडी) वाले आवेदन भी ऑनलाइन दिख रहे हैं, जिससे जांच में दिक्कत आ रही है। एमडी के आदेश पर साधारण एवं स्मार्ट सभी मीटरों की जांच कराई जा रही है। कम रीडिंग की वजह भी जानी जा रही है। उसमें घर बंद होने, उपभोक्ता की स्थिति और उनके यहां बिजली की खपत भी देखी जा रही है। वहीं, केस्को मीडिया प्रभारी श्रीकांत रंगीला ने इस बाबत बताया कि विस्तृत रिपोर्ट बनाने के बाद दूसरे चरण में अभियान चलाया जाएगा। केस्को में मीटरों 6.90 लाख हैं साधारण मीटर। 1.28 लाख हैं स्मार्ट मीटर। 3.35 लाख बिल 100 यूनिट या उससे कम आता।

